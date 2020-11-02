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Роспуск КСУ: Зеленский призвал "слуг народа" голосовать "для народа"

2 ноября, 21:20

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент хочет восстановить доверие общества к Конституционному суду

Президент Владимир Зеленский призвал фракцию "Слуги народа" поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава Конституционного суда (КС).

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Об этом он заявил на заседании фракции в Верховной Раде, сообщила ОП.

Президент считает, что если не восстановить доверие общества к КС, страна потеряет возможность получить любую международную финансовую помощь. Также он напомнил об угрозе безвизовому режиму Украины с Евросоюзом и поддержке со стороны ЕС, НАТО, Международного валютного фонда и других партнеров.

Зеленский подчеркнул, что без принятия решения об увольнении судей КС невозможно восстановить действие антикоррупционного законодательства.

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"Любое новое решение парламента, которое попытается восстановить такую ​​уголовную ответственность, будет априори неработающим. Его даже не надо будет заново обжаловать в Конституционном Суде", – сказал он.

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Зеленский добавил, что сейчас любое уголовное обвинение за нарушения при декларировании даже после принятия нового закона не будет иметь силы.

"Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. В противном случае вы защищаете судей Конституционного суда", – отметил он.

Глава государства добавил, что нардепы из фракции "Слуги народа" должны напомнить украинцам, что являются современными политиками нового типа.

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Напомним, ранее в видеообращении Зеленский обратился к фракции "Слуга народа" с требованием принять жесткие решения для перезагрузки КСУ.

На этой неделе Верховная Рада намерена вернуть е-декларирование после скандального решения КСУ.

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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роспуск Верховная Рада КСУ голосование Владимир Зеленский слуга народа
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