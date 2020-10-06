Зеленский: Главу САП будут избирать несколько месяцев – сотни претендентов

Избрание руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры продлится несколько месяцев, поскольку предстоит большой конкурс, в котором, как ожидается, будут участвовать сотни претендентов.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем и высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем.

Зеленский подчеркнул, что для избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры была организована "абсолютно независимая" комиссия и вчера прошло ее первое заседание с участием международных партнеров.

"Была организована комиссия – абсолютно независимая. Вчера было первое заседание, которое проводила генпрокурор, были представители наших международных партнеров. И я думаю, что в ближайшие месяцы – потому что это большой конкурс, мне говорят, что это может быть даже несколько сотен людей, – на эту должность будет избран независимый антикоррупционный прокурор", – сказал президент.

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Зеленский также высказался о влиянии, которое президент якобы может оказывать на руководство антикоррупционных органов. Президент предложил журналисту, задавшему этот вопрос, позвонить, к примеру, главе НАБУ Сытнику и спросить об этом его самого.

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Напомним, в августе глава САП Назар Холодницкий подал в отставку по собственному желанию, и генеральный прокурор Ирина Венедиктова приняла его заявление.

После того как Верховная Рада назначила конкурсную комиссию по отбору кандидатов на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, в Евросоюзе заявили, что власти Украины поставили под угрозу безвизовый режим с ЕС и выделение Киеву очередного транша в 1,5 млрд евро, обвинив украинский парламент в том, что он "проталкивает кандидатов, которые не имеют опыта и добропорядочности, на выборы председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры".

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