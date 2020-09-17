Украина поставила под угрозу безвиз и кредит в 1,5 млрд евро – в ЕС обеспокоены

Власти Украины поставили под угрозу безвизовый режим с Евросоюзом и выделение Киеву очередного транша в 1,5 млрд евро, после того как Верховная Рада назначила конкурсную комиссию на занятие административных должностей в Специальной антикоррупционной прокуратуре.

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Об этом зампредседателя Делегации парламентского комитета сотрудничества между Европейским Союзом и Украиной Виола фон Крамон заявила в своем микроблоге в Twitter.

По ее мнению, "украинский парламент проталкивает кандидатов, которые не имеют опыта и добропорядочности, на выборы председателя Специальной антикоррупционной прокуратуры".

А глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас добавил, что украинскому парламенту нужно обратить внимание на решение о назначении членов комиссии по выбору специализированного антикоррупционного прокурора.

"Комиссии необходимо начать прозрачный процесс, в основе которого лежат честность и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", – подчеркнул он.

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Напомним, глава комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украина может получить второй транш МВФ в декабре, хотя ранее он ожидался в сентябре. Судя по всему, и этот срок будет под вопросом.

Также напомним, назначенный в 2015 году руководителем Специализированный антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал в отставку 21 августа 2020 года.

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