Глава САП Назар Холодницкий подал в отставку: Венедиктова одобрила

Назначенный в 2015 году руководителем Специализированный антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подал в отставку.

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Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

Он опубликовал приказ генерального прокурора Ирины Венедиктовой, в котором указано, что его увольняют на основании его же заявления.

"Приказываю уволить Холодницкого Назара Ивановича с должности заместителя генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и органов прокуратуры с 21 августа в связи с подачей заявления на увольнение по собственному желанию", – говорится в приказе.

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Сам Холодницкий указал на проблему в работе с центральным офисом Генеральной прокуратуры и намекнул на давление в адрес САП и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"За время моей каденции изменилось четыре генеральных прокурора, каждый из которых в свой собственный способ хотел создать режим подотчетности САП. В каждом случае это начиналось с невыполнения нами (САП) тех или иных указаний, иногда агрессией и определенными недоразумениями. После чего каждый раз, в конце концов, приходило понимание, что САП является самостоятельным и неподконтрольным органом, мы находили взаимопонимание … Мы системно сталкивались с политическими попытками посягательства на нашу независимость и манипуляциями по результатам работы. Для этого привлекаются огромные ресурсы, продвигаются тезисы о необходимости перезапуска/реорганизации/ликвидации САП, уменьшение объема полномочий, принимаются или даже отменяются отдельные законы", – отметил он.

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Говоря об успехах, Холодницкий рассказал, что за пять лет удалось пресечь коррупционные схемы в газовой, нефтяной сферах, сфере добычи полезных ископаемых и атомной энергетике, банковской сфере, сфере публичных закупок и деятельности крупных государственных предприятий.

"За пять лет объем установленных убытков по уголовным производствам составляет более 200 млрд. грн. При этом САП и НАБУ удалось предотвратить ущерб на сумму около 50 млрд. грн. Только за первое полугодие 2020 года возвращено в бюджет 765 млн. грн. Скамья обвиняемых лиц САП состоит из влиятельных политиков, народных депутатов и высших должностных лиц государства. Коротко в цифрах о привлеченных к ответственности: 16 народных депутатов, 22 топ-чиновника, 47 судей, 68 руководителей государственных предприятий, 17 высших должностных лиц государственных органов", – написал антикоррупционный прокурор.

Холодницкий добавил, что с начала деятельности САП и НАБУ было пять попыток их подкупа, в том числе в июле за 5 млн. долл. Все пять попыток были напрасными – взяткодатели задержаны и привлечены к уголовной ответственности.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Холодницкий рассказывал о встрече с президент Владимиром Зеленским. По его словам, президент на встрече с антикоррупционерами не ставил никаких условий или задач относительно работы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Смотрите, как Зеленский встречался с сотрудниками САП и НАБУ:

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