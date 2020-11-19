Зеленский гарантировал, что Сытник останется в НАБУ

Глава государства уверяет, что решение КСУ не повлияет на работу антикоррупционного органа

Президент Владимир Зеленский заверил, что Артем Сытник останется на должности директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и решение Конституционного суда не помешает этому.

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Об этом он сказал во время онлайн-встречи с послами G7, передает ОПУ.

Он отметил, что решение КСУ о признании неконституционными некоторых положений закона о Национальном антикоррупционном бюро не угрожают работе этого органа.

"Решение Конституционного суда не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ останется на должности", – заявил Зеленский.

В свою очередь сам Артем Сытник отметил, что полностью согласен с позицией главы государства и относительно отсутствия факторов, которые критически влияют на работу НАБУ. По его словам, решение КСУ сейчас не влияет на способность НАБУ выполнять обязанности независимо и эффективно. В то же время НАБУ совместно с властями обрабатывает ряд потенциальных угроз, которые могут создать юридические коллизии из-за решения КСУ в будущем.

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Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре КСУ признал не соответствующими Конституции отдельные положения закона о НАБУ относительно наделении президента Украины такими полномочиями: образовывать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности главы ведомства, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения аудита эффективности деятельности НАБУ. Позже глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявлял, что Сытник незаконно был назначен директором НАБУ.

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