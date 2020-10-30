Глава КСУ: Сытник незаконно был назначен директором НАБУ

Отстраненный решением суда от должности директора НАБУ Артем Сытник был назначен незаконно. Об этом заявил на брифинге глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий.

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В то же время он не стал критиковать за это на тот момент пятого президента Украины Петра Порошенко, который назначал Сытника.

"Имеет ли он право работать после решения Конституционного Суда? Дело не вы Сытнике – он заложник ситуации, что он был назначен в неконституционный способ с превышением конституционных полномочий. Да простит меня Петр Порошенко, потому что он назначал, я его понимаю: он действовал в условиях, в которых находился после Революции Достоинства. Эти огрехи в антикоррупционном законодательстве появились в послереволюционный период в силу такой необходимости. Страна не может жить с частично или полностью неконституционными законами. Это все будет приводить к тому, что такие дела будут попадать в суд", – сказал Тупицкий.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 октября ОАСК принял решение, которым обязал Министерство юстиции вычеркнуть из Единого реестра информацию о Сытнике как руководителе НАБУ. Суть в том, что еще 28 августа Конституционный суд лишил Сытника полномочий директора НАБУ. Однако Окружной админсуд установил, что указанное решение КСУ не выполняется больше месяца, в результате чего искусственно продлевается действие указа президента Украины от 16 апреля 2015 года "О назначении Артема Сытника". Также своим постановлением суд назначил нового временного главу НАБУ.

В свою очередь в НАБУ заявили, что Сытник продолжает выполнять свои полномочия. В Бюро назвали решение суда ангажированным и абсурдным, которое направлено на превращение антикоррупционного органа в контролируемую "карманную" структуру.

Тем временем в Минюсте заявили, что не могут выполнить постановление ОАСК, поскольку у ведомства нет ни правовых оснований, ни полномочий исключать информацию о Сытнике как директоре НАБУ из Единого государственного реестра.

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