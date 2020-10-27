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НАБУ о решении суда: Сытник продолжает выполнять свои полномочия

27 октября, 13:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Бюро считают, что антикоррупционному органу мстят судьи, уличенные в масштабных злоупотреблениях

Решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) об отстранении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника является ангажированным и абсурдным.

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Об этом говорится в заявлении НАБУ.

"Решение ОАСК о деятельности НАБУ является ангажированным и абсурдным в правовом смысле. Его настоящая цель – заблокировать работу учреждения, которая разоблачила судей ОАСК в масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти", – заявили антикоррупционеры.

Бюро расценивает решение суда как вмешательство в свою работу и собирается обжаловать его. В НАБУ считают, что это попытка любым способом отстранить от должности Сытника и "превратить сам орган в управляемую "карманную" структуру, следствием чего станет полная блокировка расследований многомиллиардных коррупционных злоупотреблений в украинской власти".

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"Подчеркиваем, что увольнение директора НАБУ с должности может происходить исключительно по основаниям, предусмотренным Законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". Сейчас таких оснований нет. Поэтому Артем Сытник продолжает выполнять свои полномочия, НАБУ работает в штатном режиме. Любые попытки ОАСК найти обходные пути для реализации судьями, подозреваемыми в захвате власти, своих амбиций таковы, что уничтожают доверие к судебной власти и справедливого судопроизводства", – говорится в заявлении.

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Как сообщали новости "Сегодня", в своем постановлении суд обязал Министерство юстиции вычеркнуть из Единого реестра информацию о Сытнике как руководителя НАБУ. Также на эту должность должны объявить новый конкурс. А пока суд назначил нового временного главу НАБУ.

Ранее также сообщалось, что Сытника признали виновным в коррупции:

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НАБУ окружной админсуд Артем Сытник

Источник: Сегодня

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