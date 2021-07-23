Зеленский дал "зеленый свет" решению СНБО по борьбе с двойным гражданством чиновников

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о дополнительных мерах по борьбе с двойным гражданством чиновников.
Такой указ вышел на сайте президента.
Согласно решению СНБО от 16 июля, в декларациях лиц, уполномоченных выполнять функции государства или местного самоуправления – то есть чиновников, должна отображаться информация:
- об отсутствии гражданства иностранного государства;
- документов, которые дают право на постоянное проживание на территории иностранного государства – вида на жительство.
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Кабинет министров должен будет проинформировать на заседании СНБО в августе этого года о результатах разработки и внесения на рассмотрение Верховной Рады проектов законов, направленных на урегулирование вопросов двойного (множественного) гражданства.
Контролем выполнения решения займется секретарь СНБО Алексей Данилов, указ вступает в силу со дня его обнародования – то есть с сегодняшнего дня, 23 июля.
Напомним, это не первый шаг президента по борьбе с двойным или множественным гражданством госслужащих. Одним из таких шагов Зеленский сделал 4 марта. Тогда президент ввел в действие другое решение СНБО по этой теме – "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства".