Зеленський дав "зелене світло" рішенню РНБО щодо боротьби з подвійним громадянством чиновників

У деклараціях держслужбовців має з'явитися відмітка про те, що іншого громадянства чи посвідки на проживання у них немає

/ Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо боротьби з подвійним громадянством чиновників .

Реклама

Такий указ вийшов на сайті президента.

Згідно з рішенням РНБО від 16 липня, в деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування – тобто чиновників, повинна відображатися інформація:

про відсутність громадянства іноземної держави;

документів, які дають право на постійне проживання на території іноземної держави – посвідки на проживання.

Читайте також: Не лише Рудик – найгучніші скандали з подвійним громадянством та нардепами

Кабінет міністрів повинен буде проінформувати на засіданні РНБО в серпні цього року про результати розробки і внесення на розгляд Верховної Ради проєктів законів, спрямованих на врегулювання питань подвійного (множинного) громадянства.

Реклама

Контролювати виконання рішення має секретар РНБО Олексій Данилов, указ набирає чинності з дня його оприлюднення – тобто від сьогодні, 23 липня.

Нагадаємо, це не перший крок президента щодо боротьбі з подвійним чи множинним громадянством держслужбовців. Одним з таких кроків Зеленський зробив 4 березня. Тоді президент ввів в дію інше рішення РНБО з цієї теми – "Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства".