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Не только Рудык – самые громкие скандалы с двойным гражданством и нардепами

7 июля 2021 17:08

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Некоторые нардепы уверены, что сейчас в Верховной Раде есть около 50 народных избранников, имеющих несколько гражданств

Кира Рудык, Андрей Аксенов и Александр Дубинский попадали в скандал с несколькими паспортами. Коллаж: "Сегодня"

Кира Рудык, Андрей Аксенов и Александр Дубинский попадали в скандал с несколькими паспортами. Коллаж: "Сегодня"

Сейчас в Украине законодательство декларирует единое гражданство, однако некоторые депутаты имеют как двойное, так и тройное гражданство. На двойное гражданство для депутатов и министров хотят установить ограничения, а двойное гражданство с РФ хотят и вовсе запретить.

По информации народного депутата и автора законопроекта о двойном гражданстве Олега Дунды, сейчас в Верховной Раде есть нардепы, которые имеют двойное, тройное – множественное гражданство. Их он насчитывает около 50. А тех, у кого есть российское гражданство, – от 10 до 15 человек.

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Сайт "Сегодня" собрал самые громкие скандалы с несколькими паспортами народных избранников.

Кира Рудык – глава партии "Голос"

Глава партии "Голос" Кира Рудык в эфире "Украина 24" не смогла ответить на вопрос об американском гражданстве – правда ли, что она является также и гражданкой США.

Телеведущая Наталья Влащенко спросила, соответствует ли действительности информация СМИ о том, что у нее есть американское гражданство.

"Я родилась в Украине и являюсь украинкой", – ответила Рудык.

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Затем Влащенко еще два раза уточнила, что спрашивает у народной избранницы именно за американское гражданство, но Рудык ответила: "Я еще раз вам повторю: я родилась в Украине, я являюсь украинкой".

К слову, то, что она уклоняется от ответа, может говорить о том, что вероятность наличия американского гражданства у Рудык крайне высока.

Что известно о связях Рудык с США: ее мать проживает в США – уехала почти сразу после распада Советского Союза и развода с мужем. По информации некоторых СМИ, в США сейчас проживает сестра Киры Римма. В 2018 году Рудык обучалась в Стенфордском университете по программе женщин-лидеров. Также она была членом совета директоров Американской торгово-промышленной палаты.

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Андрей Аксенов – народный депутат

В апреле 2021 года народный депутат от "ЕС" Владимир Арьев заявил, что еще на протяжении избирательной кампании СБУ сообщала о российском гражданстве Аксенова в ЦИК, однако позже в Службе безопасности Украины не подтвердили российское гражданство Аксенова.

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"Были опубликованы документы и тому подобное. А теперь все? Видели, видели и потеряли? Получается, что СБУ и руководителей Баканова с Банковой вполне устраивает факт присутствия в Верховной Раде гражданина страны-агрессора, еще и в таких условиях? Служба безопасности Украины, вы там в своем уме вообще?" – писал Арьев у себя в Facebook.

Однако корреспондент "Сегодня" Александр Махов обнародовал данные с сайта Федеральной налоговой службы РФ о наличии у Андрея Аксенова паспорта России.

Дубинский – нардеп от "Слуги народа"

В мае 2020 года в СМИ появилась информация, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский пытался получить гражданство Румынии.

В распоряжении журналистов появились документы, подтверждающие, что в декабре 2017 года Александр Дубинский подал заявку на получение гражданства Румынии. Он предоставил копии иностранных и украинского паспортов, свидетельство о рождении.

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Дубинский пытался получить гражданство по упрощенной процедуре, которой могут воспользоваться только люди с румынскими корнями.

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