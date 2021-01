Зеленский дал интервью американскому изданию: где и когда смотреть

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью всемирно известному американскому изданию Axios, которое покажут в эфире телеканала HBO.

Как говорится на странице издания в Twitter, интервью с Зеленским покажут 31 января в 18:00 по Североамериканскому восточному времени (01:00 по Киеву).

На отрывке видео, которое опубликовало издание, журналист спросил: "Я вижу, что вы сердитесь на президента Трампа. Может, немного? На что Зеленский ответил, что совсем немного.

.@jonathanvswan: I can see youre angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?

Ukrainian President @ZelenskyyUa: A little bit. #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H