"Зачем вам Донецк и Луганск?". Богдан обратился к Путину с просьбой

Бывший соратник Зеленского считает, что можно было бы пересмотреть Минские соглашения

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью журналистке Ксении Собчак призвал президента России Владимира Путина пойти на уступки в урегулировании конфликта на Донбассе.

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По его словам, президент Украины Владимир Зеленский действительно искренне хочет, чтобы война закончилась.

"Хочется, чтобы эта война закончилась победой: пусть не военной, а дипломатической — это было бы вообще идеально. С другой стороны — почему Россия не хочет сделать шаг? Сделайте шаг назад. В чем проблема? Зачем вам Донецк и Луганск?" — сказал Богдан в интервью.

Также он обратился прямо к Путину с просьбой.

"Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад", — сказал бывший глава ОПУ и добавил, что это якобы был бы "поступок сильного" и своего рода "победа".

Богдан уточнил, что шагом назад могло бы стать переподписание Минских соглашений.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее украинский лидер Владимир Зеленский выражал уверенность в том, что война закончится еще при его каденции. Он отмечал, что готов ждать год "минского процесса" и если там ничего не получится, то Киев будет менять тактику. В итоге недавно украинская сторона в ТКГ представила План действий по Донбассу.

Видео: Сегодня

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