Как из Зеленского делали АнтиПутина: Богдан дал интервью Собчак

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан дал развернутое интервью скандально известной российской журналистке, экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак.
Видео интервью Собчак опубликовала у себя на youtube-канале.
В интервью Богдан рассказал, как из Зеленского делали АнтиПутина, почему Бандера – герой, про Минские соглашения, будет ли мир с Россией, и о многом другом.
Напомним, в начале ноября Андрей Богдан дал большое интервью украинским журналистам.
Более подробно читайте в материале: "Мне Вову уже жалко". 10 тезисов из интервью Андрея Богдана.
Смотрите также комментарий главы ОПУ Андрея Ермака касательно заявлений Богдана о тайных договоренностях с Россией:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк