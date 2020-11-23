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Как из Зеленского делали АнтиПутина: Богдан дал интервью Собчак

23 ноября, 09:03

Денис Беспалов Денис Беспалов

В интервью экс-глава ОП рассказал, будет ли мир с Россией, и о многом другом

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан дал развернутое интервью скандально известной российской журналистке, экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак.

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Видео интервью Собчак опубликовала у себя на youtube-канале.

В интервью Богдан рассказал, как из Зеленского делали АнтиПутина, почему Бандера – герой, про Минские соглашения, будет ли мир с Россией, и о многом другом.

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Напомним, в начале ноября Андрей Богдан дал большое интервью украинским журналистам.

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Более подробно читайте в материале: "Мне Вову уже жалко". 10 тезисов из интервью Андрея Богдана.

Смотрите также комментарий главы ОПУ Андрея Ермака касательно заявлений Богдана о тайных договоренностях с Россией:

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интервью Ксения Собчак Андрей Богдан
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