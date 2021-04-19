Зачем Путин подтянул войска к Украине: в ОПУ назвали причину

Россия просто нагнетает нервозность – как в Украине, так и в мире, но цель ее военных провокаций лишь одна

Россия стягивает войска к Украине для нагнетания нервозности, но, скорее всего, Москва пытается заставить Киев признать незаконную оккупацию части Донбасса.

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Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает РБК-Украина.

Он отметил, что в последние дни военная угроза вблизи границ Украины остается одинаково напряженной, но при этом с каждым днем нарастает внимание мира к этой ситуации.

Советник главы ОПУ считает, что Россия просто нагнетает обстановку – как в Украине, так и в мире, а цель ее одна.

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"Мы видим откровенные попытки с помощью разных форм давления добиться от Украины признания как бы "миром" той оккупации, которая есть в Донецке и Луганске. То есть, заставить Украину принять то, что там есть, в том виде, как оно там есть. Но это точно не может сработать", – сказал Подоляк.

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Как сообщали новости "Сегодня", Россия продолжает накапливать войска на границе с Украиной, к концу апреля там ожидается около 110 тысяч оккупантов. Мы разбирались, какие есть самые вероятные сценарии и цена вторжения.

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