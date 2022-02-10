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СЕГОДНЯ Новости политики

Зачем бьют по колесам поездов? Лещенко опозорился ответом на элементарный вопрос

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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10 февраля, 14:40
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Замглавы набсовета "Укрзализныци" показал, как "разбирается" в железнодорожном хозяйстве
Сергей Лещенко (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Сергей Лещенко (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель главы Набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко не смог ответить на простой вопрос, связанный с железной дорогой.

Лещенко не смог дать внятный ответ

В эфире телеканала "Дом" ему задали вопрос от зрителя: "Зачем железнодорожники стучат по колесам?". В ответ Лещенко начал ссылаться на "корпоративную тайну".

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"Руководитель наблюдательного совета Гепард Хафер жестко поставил условие, что ни один член наблюдательного совета не может выступать на любых публичных площадках о деятельности "Укрзализныци"", – сказал он.

На это заместитель главы Набсовета получил замечание. Для него уточнили, что это вопрос об общих знаниях о функционировании УЗ, а не о деятельности предприятия.

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Отметим, железнодорожники по стуку определяют целостность колеса. Звонкое колесо – без трещин.

Лещенко снова вернули в "Укрзализныцю"

Бывшего члена наблюдательного совета Сергея Лещенко вновь назначили в наблюдательный совет "Укрзализныци". Такое решение принял на заседании 29 декабря Кабмин Украины.

Депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко пошутил, что власти таким образом решили сделать Лещенко новогодний сюрприз и без зарплаты он теперь не останется.

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Сергей Лещенко. Фото: из открытых источников
Сергей Лещенко. Фото: из открытых источников

Скандалы с Лещенко

В декабре 2021 между членом наблюдательного совета (на тот момент бывшего члена) Сергеем Лещенко и депутатом Верховной Рады от партии "Европейская Солидарность" Ириной Геращенко разгорелся заочный скандал. Так, Лещенко указал нардепу на то, что налогоплательщики Украины ей платят за работу законодателя, а не участника телеэфиров.

Сделал он это в приказном порядке в своем Telegram-канале. В комментариях Лещенко указали, что не факт, что и он не работает на деньги налогоплательщиков.

Фото: скрин
Фото: скрин

Также ранее Лещенко обвинили в том, что он мешал журналисту "Нового издания" задать вопрос секретарю СНБО Алексею Данилову касательно экс-министра МВД Арсена Авакова. Тогда он встал между камерой и Даниловым, пытаясь прервать общение.

Инцидент закончился тем, что Сергей Лещенко, увидев, что ни журналисты, ни Данилов на него не реагируют, ушел из эпицентра событий.

Кроме того, его супруга Анастасия Топольская, которая ранее оскандалилась, выступив на секс-позитивной вечеринке в Москве, решила продолжить тему и опубликовала фотоколлаж, где предстала в образе проводницы в плацкартном вагоне с эмблемой УЗ на трусиках.

Фото: скрин
Фото: скрин

Анастасия обыграла то самое фото со скандальной вечеринки – в руках у нее типичные для украинских железных дорог стаканы в подстаканниках.

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