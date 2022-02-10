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Навіщо б'ють по колесах поїздів? Лещенко зганьбився відповіддю на елементарне запитання

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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10 лютого, 14:40
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Заступник голови наглядової ради "Укрзалізниці" показав, як "розбирається" у залізничному господарстві
Сергій Лещенко (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Сергій Лещенко (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник голови наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко не зміг відповісти на просте запитання, пов'язане із залізницею.

Лещенко не зміг дати чіткої відповіді

В ефірі телеканалу Дом йому поставили питали від глядача: "Навіщо залізничники стукають по колесах?" У відповідь Лещенко почав посилатися на "корпоративну таємницю".

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"Керівник наглядової ради Гепхард Хафер жорстко поставив умову, що жоден член наглядової ради не може виступати на будь-яких публічних майданчиках щодо діяльності "Укрзалізниці", – сказав він.

На це заступник голови наглядової ради отримав зауваження. Для нього уточнили, що це питання про загальні знання функціонування УЗ, а не про діяльність підприємства.

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Зазначимо, залізничники по стуку визначають цілісність колеса. Дзвінке колесо – без тріщин.

Лещенка знову повернули в "Укрзалізницю"

Колишнього члена наглядової ради Сергія Лещенка знову призначили до наглядової ради "Укрзалізниці". Таке рішення ухвалив на засіданні 29 грудня Кабмін України.

Депутат Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко пожартував, що влада в такий спосіб вирішила зробити Лещенку новорічний сюрприз і без зарплати він тепер не залишиться.

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Сергій Лещенко. Фото: з відкритих джерел
Сергій Лещенко. Фото: з відкритих джерел

Скандали з Лещенком

У грудні 2021 року між членом наглядової ради (на той момент колишнім) Сергієм Лещенком та депутатом Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" Іриною Геращенко вибухнув заочний скандал. Лещенко вказав нардепу на те, що платники податків України платять їй за роботу законодавця, а не учасника телеефірів.

Зробив він це у наказному порядку у своєму Telegram-каналі. У коментарях Лещенку нагадали: не факт, що і він не працює на гроші платників податків.

Фото: скрін
Фото: скрін

Також раніше Лещенка звинуватили у тому, що він заважав журналісту "Нового видання" поставити запитання секретареві РНБО Олексію Данілову про ексглаву МВС Арсена Авакова. Тоді він став між камерою та Даніловим, намагаючись перервати спілкування.

Інцидент закінчився тим, що Сергій Лещенко, побачивши, що ні журналісти, ні Данілов на нього не зважають, відійшов убік.

Крім того, його дружина Анастасія Топольська, яка раніше зганьбилася, виступивши на секс-позитивній вечірці у Москві, вирішила продовжити тему й опублікувала фотоколаж, де постала в образі провідниці у плацкартному вагоні з емблемою УЗ на трусиках.

Фото: скрін
Фото: скрін

Анастасія обіграла те саме фото зі скандальної вечірки – у руках у неї типові для українських залізниць склянки у підсклянниках.

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