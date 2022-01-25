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"Ой!": Резников забыл о дне рождения Зеленского, но не растерялся – видео курьеза

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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25 января, 12:17
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25 января президент Украины отмечает день рождения
Министр обороны чуть не забыл про день рождение президента
Министр обороны чуть не забыл про день рождение президента / Фото: Коллаж: Сегодня

Реплика журналистов о дне рождения президента Украины Владимира Зеленского застала врасплох министра обороны Алексея Резникова, поскольку он забыл, что у гаранта сегодня праздник. Этот момент показали в эфире Украина 24.

Ситуация произошла после закрытого совещания с лидерами фракций и спикером Рады.

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"Ой, господин президент, с днем рождения вас. Пусть все будет хорошо. Добра, позитива, кроме ПЦР-теста", – сказал Резников.

25 января глава государства отмечает день рождения. Сегодня ему исполнилось 44 года. Первая леди уже поздравила супруга с этой датой и поделилась трогательным фото.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что президент не планирует принимать подарки по случаю своего дня рождения. Он отметил, что Зеленский оставил номер банковской карты для благотворительности и желающие смогут перевести туда деньги вместо подарка ему.

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Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров рассказал, как можно поздравить президента.

Сайт "Сегодня" решил узнать у народных депутатов, которые уже вышли на работу после длительных каникул, готовят ли они подарки и что считают лучшим презентом для гаранта.

Как праздновал Зеленский в прошлые годы

  • В 2021 году глава государства также отказался от подарков в честь своего дня рождения. Всех желающих что-то ему подарить он попросил, чтобы лучше направили деньги больнице в Кривом Роге – это был бы для него лучший подарок.
  • Народные депутаты из фракции "Слуга народа" презентовали ему книгу "Україна – козацька держава".

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