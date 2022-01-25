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"Ой!": Рєзніков забув про день народження Зеленського, але не розгубився – відео курйозу

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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25 січня, 12:17
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25 січня президент України відзначає день народження
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Репліка журналістів про день народження президента України Володимира Зеленського застала зненацька міністра оборони Олексія Резнікова, оскільки він забув, що у гаранта сьогодні свято. Цей момент показали в ефірі Україна 24.

Ситуація відбулася після закритої наради з лідерами фракцій та спікером Ради.

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"Ой, пане президенте, з днем народження вас. Нехай усе буде добре. Добра, позитиву, крім ПЛР-тесту", – сказав Резніков.

25 січня голова держави відзначає день народження. Сьогодні йому виповнилося 44 роки. Перша леді вже привітала чоловіка з цією датою і поділилася зворушливим фото.

Речник Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що президент не планує приймати подарунки з нагоди свого дня народження. Він зазначив, що Зеленський залишив номер банківської картки для благодійності й охочі зможуть перевести туди гроші замість подарунка йому.

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Прессекретар глави держави Сергій Никифоров розповів, як можна привітати президента.

Сайт "Сьогодні" вирішив дізнатися у народних депутатів, які вже вийшли на роботу після тривалих канікул, чи готують вони подарунки та що вважають найкращим презентом для гаранта.

Як святкував Зеленський у минулі роки

  • 2021 року глава держави також відмовився від подарунків на честь свого дня народження. Усіх охочих щось йому подарувати він попросив, щоб краще направили гроші лікарні у Кривому Розі – це був би для нього найкращий подарунок.
  • Народні депутати з фракції "Слуга народу" презентували йому книгу "Україна – козацька держава".

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