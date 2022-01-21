За ночь танки будут под Киевом – Украине предрекли два опасных сценария

ВСУ готовы отразить нападение российских войск

Нападение на Украину может пройти по двум сценариям / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Россия может совершить танковый блицкриг на Киев. Также не исключен вариант с признанием т.н. "ЛНР" и "ДНР", что создаст новые проблемы на юго-востоке страны. Об этом он сказал в эфире программы "Народ против" на телеканале Украина 24.

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Россия может "ударить" с двух сторон

Он считает, что сейчас есть две серьезные опасности для нас.

"Это ночной переход танков – 160 км от белорусской границы до Вышгорода, что под Киевом, что будет напоминать картину, как Путин поставил танки в 50 км от Тбилиси (Грузия, в 2008 году. – Ред.) и диктовал свои условия. Второе направление – это признание "ЛНР" и "ДНР" Россией, присоединение с дальнейшими планами пробития коридора для объединения украинского Донбасса с аннексированным Крымом, сепаратистским Приднестровьем", – сказал Луценко.

До Киева Путину недалеко

Российские танки могли бы доехать до столицы Украины за 2,5 часа, но все не так просто. Российские войска без поддержки авиации далеко не пройдут, а киевское направление достаточно защищено от возможного вторжения. Советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош заявлял, что ВСУ знают о всех маневрах, которые может предпринять Россия, и отразят вторжение.

Дмитрий Ярош

"Речь будет идти не о часах. Вооруженные силы Украины готовятся к отражению таких возможных сценариев со стороны Российской Федерации. Так что легкой прогулки у них все равно не будет, Киев они не смогут мгновенно захватить. Это просто невозможно… Думаю, что реализовать эти планы (с нападением на Киев. – Ред.) будет крайне тяжело, даже при полном преимуществе в воздухе, что у них есть. Конечно, для нас идеально было бы, чтобы НАТО закрыло небо в случае широкомасштабной агрессии", – сказал он.

Киев готовится к возможному вторжению

В Киеве создают штаб территориальной обороны для подготовки отражения российского вторжения. Набор резервистов продолжается, на январь запланировано проведение командно-штабных учений.

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На фоне этого даже возник конфликт между киевской властью и Минобороны. Глава ведомства Алексей Резников напомнил местным чиновникам, кто отвечает за оборону и военные действия.

Кроме того, 15 февраля силы территориальной обороны во всех пограничных областях Украины получили оружие. По всей стране оно будет роздано до февраля.

Угроза вторжения РФ в Украину сохраняется

21 января государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что пересечение украинской границы хоть одним российским военным будет означать нападение на Украину.

20 января Блинкен рассказал, что Россия может устроить провокацию у границ Украины, чтобы затем применить военную силу против нашего государства.

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Также президент Владимир Зеленский заявил, что если РФ решится на полномасштабную агрессию, то начнет с украинских регионов, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с Россией.

19 января стало известно, что Россия может напасть на Украину с территории Беларуси. В Госдепартаменте США заметили подозрительное передвижение российских войск. Посольство России в США отреагировало на заявления американской стороны. Там сказали, что не собираются ни на кого нападать.

В ГУР Минобороны Украины рассказали, что российские спецслужбы готовят провокации против военных ВС РФ для того, чтобы обвинить в этом Украину. Отмечается, что распоряжения о приведении бригады в высшую степень боевой готовности не доводились, но была отмечена готовность личного состава "по первой команде" выполнять задания по назначению.

12 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выводить войска из четырех областей вблизи украинских границ.

14 января директор вещания на русском языке канала RT Антон Красовский заявил, что если Украина решит вступить в НАТО, Россия введет на ее территорию войска. "Мы введем войска в Украину, это наша земля. Хр*н вам! Вот вам, а не НАТО! Даже не мечтайте, твари", – сказал он.

В РФ уже заговорили о признании ОРДЛО

19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли в палату 11 депутатов-коммунистов. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин согласился обсудить в парламенте признание так называемых республик "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами.

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин считает, что признание т.н. республик "ДНР" и "ЛНР" противоречит позиции России.