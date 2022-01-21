За ніч танки будуть під Києвом – Україні пророкували два небезпечні сценарії

ЗСУ готові відбити напад російських військ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Росія може вчинити танкове вторгнення на Київ. Також не виключений варіант із визнанням т.зв. "ЛНР" та "ДНР", що створить нові проблеми на південному сході країни. Про це він сказав в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі Україна 24.

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Росія може "вдарити" з двох сторін

Він вважає, що зараз є дві серйозні небезпеки для нас.

"Це нічний перехід танків – 160 км від білоруського кордону до Вишгорода, що під Києвом, що нагадуватиме картину, як Путін поставив танки за 50 км від Тбілісі (Грузія, 2008 року. – Ред.) і диктував свої умови. Другий напрямок – це визнання "ЛНР" та "ДНР" Росією, приєднання з подальшими планами пробивання коридору для об'єднання українського Донбасу з анексованим Кримом, сепаратистським Придністров'ям", – сказав Луценко.

До Києва Путіну недалеко

Російські танки могли б доїхати до столиці України за 2,5 години, але не так просто. Російські війська без підтримки авіації далеко не пройдуть, а київський напрямок досить захищений від можливого вторгнення. Радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош заявляв, що ЗСУ знають про всі маневри, які може зробити Росія, і відіб'ють вторгнення.

Дмитро Ярош

"Йтиметься не про години. Збройні сили України готуються до відбивання таких можливих сценаріїв з боку Російської Федерації. Так що легкої прогулянки у них все одно не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто неможливо... Думаю, що реалізувати ці плани (з нападом на Київ. – Ред.) буде вкрай важко, навіть за повної переваги у повітрі, що у них є. Звичайно, для нас ідеально було б, щоб НАТО закрило небо у разі широкомасштабної агресії", – сказав він.

Київ готується до можливого вторгнення

У Києві створюють штаб територіальної оборони для підготовки відбиття російського вторгнення. Набір резервістів продовжується, на січень заплановано проведення командно-штабних навчань.

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На тлі цього навіть виник конфлікт між київською владою та Міноборони. Глава відомства Олексій Резніков нагадав місцевим чиновникам, хто відповідає за оборону та військові дії.

Крім того, 15 лютого сили територіальної оборони у всіх прикордонних областях України отримали зброю. По всій країні її роздадуть до лютого.

Загроза вторгнення РФ в Україну

21 січня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що перетин українського кордону хоч одним російським військовим означатиме напад на Україну.

20 січня Блінкен розповів, що Росія може влаштувати провокацію біля кордонів України, щоб потім застосувати військову силу проти нашої держави.

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Також президент Володимир Зеленський заявив, що якщо РФ наважиться на повномасштабну агресію, то розпочне з українських регіонів, де історично проживають люди, які мають родинні зв'язки з Росією.

19 січня стало відомо, що Росія може напасти на Україну з території Білорусі. У Держдепартаменті США помітили підозріле пересування російських військ. Посольство Росії у США відреагувало на заяви американської сторони. Там сказали, що не мають наміру ні на кого нападати.

У ГУР Міноборони України розповіли, що російські спецслужби готують провокації проти військових ЗС РФ для того, щоб звинуватити у цьому Україну. Наголошується, що розпорядження про приведення бригади у вищий ступінь бойової готовності не доводилися, але було відмічено готовність особового складу "за першою командою" виконувати завдання за призначенням.

12 січня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається виводити війська із чотирьох областей поблизу українських кордонів.

14 січня директор мовлення російською мовою каналу RT Антон Красовський заявив, що якщо Україна вирішить вступити до НАТО, Росія введе на її територію війська. "Ми введемо війська в Україну, це наша земля. Хр*н вам! Ось вам, а не НАТО! Навіть не мрійте, тварюки", – сказав він.

У РФ вже заговорили про визнання ОРДЛО

19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної постанови Думи внесли до палати 11 депутатів-комуністів. Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін погодився обговорити у парламенті визнання так званих республік "ДНР" та "ЛНР" незалежними державами.

Заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі Андрій Костін вважає, що визнання т.зв. республік "ДНР" та "ЛНР" суперечить позиції Росії.