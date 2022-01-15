"Сожжем всех на Крещатике!": в Москве совсем голову потеряли с угрозами украинцам

Российский пропагандист едва ли не выпрыгивал из штанов, чтобы напугать Украину

Журналист Антон Красовский. Фото коллажа "Сегодня"

Если Украина решить вступить в НАТО, Россия введет на ее территорию войска. Об этом заявил директор вещания на русском языке канала RT Антон Красовский в ходе эфира своей программы "Антонимы".

Гость программы заявил, что существует большая вероятность вступления Украины и Грузии в НАТО еще во время президентства главы российского государства Владимира Путина.

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В ответ на это Красовский показал в камеру неприличный жест и заявил:

"Нет. Мы введем войска в Украину, это наша земля. Хр*н вам! Вот вам, а не НАТО! Даже не мечтайте, твари", – сказал он.

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После этого гость программы уточнил, что в украинской Конституции закреплен курс государства на членство в Альянс и Евросоюзе.

"Мы отнимем у вас вашу Конституцию! Мы сожжем ее на Крещатике вместе с вами (Красовский обращается к камере) на ваших же огнях, как вы любите! На шинах, на покрышках. Они все побегут к нам. Украинцы, welcome home", – сказал он.

Также он считает, что это Сталин подарил территории Украине и что Львов, который, по его словам, "основан сыном русского князя", также будет частью РФ.

Ответ из Украины

Высказывания российского пропагандиста прокомментировал народный депутат и член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко.

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"Красовский – это известный пропагандист, который говорит то, что у Путина в голове. Вы можете теперь понять, что о нас с вами думают прихвостни Путина, это вам для понимания той угрозы, которая нависла над нами с вами", – сказал в своем видеообращении Гончаренко.

Кто такой Красовский

Антон Красовский

Российский журналист Антон Красовский писал статьи для изданий "Коммерсантъ", "Вечерняя Москва", "Независимая газета". Был редактором раздела культуры в Vogue, также работал в Harper's Bazaar.

Скандальную известность он получил в 2013 году после того, как в эфире одного из телеканалов заявил о своей нетрадиционной ориентации, а вскоре публично заявил о том, что у него ВИЧ.

Красовский считает, что путинизм – это логическое продолжение ельцинизма, позитивным в ельцинской эпохе называет появление свобод.

Ультиматум РФ по НАТО

В декабре Россия опубликовала проект договора с США и НАТО. Она потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока.

В Белом доме заявили, что не пойдут на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право определять свое будущее и внешнюю политику.

Россия против вступления Украины в НАТО