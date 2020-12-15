Яценюк: Те, кто выдвигают обвинение Черновол, сами должны быть на скамье подсудимых

Дело против Черновол не имеет никакого юридического смысла, говорит политик

Лица, которые предъявляют обвинение экс-нардепу Татьяне Черновол, должны сами сесть на скамью подсудимых. Об этом заявил лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк.

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Как сообщает пресс служба "Народного фронта", Яценюк подчеркнул, что Татьяна Черновол – это герой Майдана: "Татьяна – это борец за Украину, как и сотни тысяч людей, которые боролись на Майдане и на фронте за Украину".

"Татьяна защищала украинцев и украинское будущее", – подчеркнул он.

Дело, открытое против Татьяны Черновол, убежден Яценюк, не имеет никакого юридического смысла. Он назвал его показательным политическим делом против всех майдановцев: "Против тех, кто боролся против Януковича, Путина и российской агрессии".

"Как пойдет это дело – это и будет показателем того, мы способны защитить будущее Украины", – подчеркнул он.

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"Они хотели арестовать Татьяну. Им не удалось этого сделать. Сейчас они хотят ее посадить. Им это тоже не удастся. Но мы должны все защищать Татьяну, ведь так мы защищаем достижения Майдана, Революции Достоинства и нашей борьбы как против пропутинского режима Януковича, так и против самого Путина", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

Ранее сообщалось, что Генеральное бюро расследований вручило Татьяне Черновол обвинительный акт по делу об убийстве человека во время поджога офиса Партии регионов в феврале 2014 года.

Поэтому Татьяне Черновил запретили приближаться к бывшему офису Партии регионов.

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