Экс-нардепу Татьяне Черновол изменили меру пресечения

До этого подозреваемая была под ночным домашним арестом

Суд снова изменил меру пресечения для экс-нардепа Татьяны Черновол, которая подозревается в убийстве. Из-под ночного домашнего ареста ее отпускают под личное обязательство.

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Об этом сообщила в комментарии "Укринформу" ее адвокат Ирина Кузина.

Подозреваемой очертили круг лиц, с которыми ей нельзя будет общаться.

"Вчера рассмотрели этот вопрос, и Черновол изменили меру пресечения на личное обязательство. Был предоставлен перечень свидетелей, с которыми она не может общаться. По территории общения – она ​​не ограничена по Украине, только за границу не может выезжать", – сказала Кузина.

В свою очередь сама Татьяна Черновол заявила, что ей запретили посещать помещение бывшего офиса "Партии регионов" в Киеве, в поджоге которого ее подозревают, передает "5 канал".

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"Теперь у меня новая мера пресечения – это личные обязательства. Почему опять так – процессуально другого выхода действительности не было, так как согласно УПК, максимальный домашний арест может быть шесть месяцев. Шесть месяцев уже прошло. Такие немножко веселенькие обязательства. Дело довольно невеселое, но тут правда смех сквозь слезы. Это мне сейчас даст возможность заниматься, кстати, выборами, я член "ЕС", сейчас выборы, и я смогу ездить по регионам, заниматься агитацией", – рассказала она.

Как сообщали новости "Сегодня", утром 10 апреля следователи ГБР пришли к Черновол домой с обысками. Речь идет об уголовном производстве в связи с событиями 18 февраля 2014 года в центре Киева, когда она с группой лиц устроила поджог офиса одной из политических партий, что привело к гибели мужчины, который находился внутри здания. В результате ей сообщили о подозрении в убийстве.

При этом во время следственных действий у нее дома нашли пистолет, автомат и нож. Она утверждала, что это наградное оружие и оно в принципе и оружием не считается. Обыски и дело против нее прокомментировала сама Черновол.

Уже в мае она заявляла, что против нее возбудили еще одно уголовное производство из-за ее наградного автомата. Ей инкриминируют то, что этот автомат был якобы захвачен в бою, следовательно, нелегальный. Хотя подозреваемая утверждает, что это наградное оружие и оно легально.

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