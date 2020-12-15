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  1. Новости политики

Татьяне Черновол вручили обвинение в убийстве

15 декабря, 17:16

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Генеральное бюро расследований вручило экс-нардепу Татьяне Черновол обвинительный акт по делу об убийстве человека во время поджога офиса одной из политических партий в феврале 2014 года.

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Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Перед допросом в ГБР, как пишет "Интерфакс-Украина", Черновол сказала, что ее дело будет передано на рассмотрение в Печерский районный суд Киева. Она считает расследование этого дела свидетельством "желания дискредитировать, переписать историю Украины, объявить Майдан незаконным".

Она отрицает предъявленные ей обвинения и называет их сфальсифицированными. Экс-нардеп считает, что доказательная база базируется только на том, что ее идентифицировали при штурме офиса политсилы.

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"Это дело – это манипуляции Кремля… чтобы переписать историю Украины… в первую очередь в интересах Кремля перечеркнуть выбор Украины", – подытожила она.

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Напомним, что речь идет об уголовном производстве касательно событий 18 февраля 2014 года в центре Киева, когда она с группой лиц устроила поджог офиса одной из политических партий, что привело к гибели мужчины, который находился внутри здания. В апреле у нее дома прошли обыски.

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