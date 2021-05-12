Выборы многое изменили – замглавы ОП Тимошенко о работе с местными властями

Сотрудничество центральной и местной власти вышло на новый уровень, работа идет каждый день, заверили в Офисе президента

После проведения местных выборов в 2020 году центральные органы власти и чиновники на местах вышли на новый уровень взаимодействия. В частности, местное самоуправление начало использовать новый механизм заимствований на инфраструктуру. А из госбюджета выделили дополнительные 5 млрд гривен на местные субвенции, инфраструктурные и другие местные проекты.

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Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко на заседании консультативного совета по вопросам местного самоуправления, пишет Интерфакс-Украина.

"В этом году я знаю, что несколько местных советов уже решают вопрос о лизинге на медицинское оборудование. Это дает толчок для того, чтобы обновлялась как инфраструктура, так и наша медицина", - сказал Тимошенко.

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От уточнил, работа центральная и местная власть находятся в ежедневном контакте.

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"Сотрудничество с местным самоуправлением и областными советами, и местными госадминистрациями, включая ОТГ, очень изменилось после местных выборов... Много в чем мы сотрудничаем каждый день: это повседневные вопросы, такие как решение инфраструктурных проектов, и взаимодействие с Кабинетом министров, есть и стратегические вопросы", – отметил Тимошенко.

Ранее Кирилл Тимошенко заявлял, что в 2021 году приоритетным в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет восстановление местных дорог, так как ими большинство украинцев пользуются ежедневно.

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