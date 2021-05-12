Вибори багато змінили – заступник голови ОП Тимошенко про роботу з місцевою владою

Співпраця центральної та місцевої влади вийшла на новий рівень, робота триває кожен день, запевнили в Офісі президента

Після проведення місцевих виборів у 2020 році центральні органи влади та чиновники на місцях вийшли на новий рівень взаємодії. Зокрема, місцеве самоврядування почало використовувати новий механізм запозичень на інфраструктуру. А з держбюджету виділили додаткові 5 млрд гривень на місцеві субвенції, інфраструктурні та інші місцеві проекти.

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Про це заявив заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко на засіданні консультативної ради з питань місцевого самоврядування, пише Інтерфакс-Україна.

"У цьому році я знаю, що кілька місцевих рад вже вирішують питання про лізинг на медичне обладнання. Це дає поштовх для того, щоб оновлювалася як інфраструктура, так і наша медицина", – сказав Тимошенко.

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Від уточнив, робота центральна і місцева влада знаходяться в щоденному контакті.

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"Співпраця з місцевим самоврядуванням і обласними радами, і місцевими держадміністраціями, включаючи ОТГ, дуже змінилася після місцевих виборів... Багато в чому ми співпрацюємо кожен день: це повсякденні питання, такі як вирішення інфраструктурних проєктів, і взаємодія з Кабінетом міністрів, є і стратегічні питання", – зазначив Тимошенко.

Раніше Кирило Тимошенко заявляв, що в 2021 році пріоритетним в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде відновлення місцевих доріг, так як ними більшість українців користуються щодня.

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