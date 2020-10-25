Сравнили 2015 и 2020. Почему партия власти не выиграла выборы

По результатам экзит-полов партия "Слуга народа" проиграла выборы в горсоветы крупнейших украинских городов.
Не смотря на многие прогнозы и удивления, на самом деле в таком результате нет ничего удивительного: примерно такие же результаты при примерно таких же условиях демонстрировала 5 лет назад другая "партия власти" – Блок Петра Порошенко.
Сайт "Сегодня" сравнил результаты кандидатов от Блока Петра Порошенко на выборах мэров (первый тур) и горсоветов крупнейших городов в 2015 году и результаты, которые показали сегодня кандидаты от "Слуги народа" (согласно экзит-полу Савика Шустера).
В чем сходство и разница выборов
Сходство.
- В 2015-м местные выборы также проходили через полтора года после триумфальной победы в первом туре Петра Порошенко и через год после парламентских выборов, в ходе которых БПП получили крупнейшую фракцию в парламенте.
- Местные выборы-2015 показали, что региональные особенности диктуют свои условия. "Партия власти" не обязательно побеждает на них. Скорее наоборот.
- Позиция мэров на местах очень сильна, не смотря на принадлежность или нет к партии власти.
Различие.
- Выборы во время пандемии и карантина из-за коронавоируса, которые проходят в этом году.
- Явка избирателей. В 2015 она составляла около 47%, то в этом году – (по предварительным подсчетам ГО "ОПОРА" на момент публикации материала) – около 27%.
- Появилась путаница для избирателей из-за децентрализации и не все избиратели (согласно опросам) понимали, за кого голосовать.
Сравнительные результаты выборов 2015 и 2020 годов
Выборы городского головы
|Город
|Кандидат от БПП. Выборы-2015. Первый тур.
|Кандидат от СН. Выборы-2020. Экзит-пол
|Киев
|1 место. (Виталий Кличко) – 40,57%
|3 место. (Ирина Верещук) 8,53%
|Харьков
|4 место. Александр Давтян 4,5%
|3 место. (Алексей Кучер) 11,98%
|Одесса
|2 место. (Александр Боровик) – 24,57%
|3 место. (Олег Филимонов) 13,75%
|Днепр
|4 место. (Максим Курячий) 4,8%
|4 место. Сергей Рыженко 10,6%
|Львов
|4 место (Оксана Юринец) 4,4%
|Не выдвигался
Выборы в городской совет
|Город
|БПП на выборах в горсовет. Выборы-2015
|СН на выборах в горсовет. Выборы-2020. Экзит пол.
|Киев
|1 место. 43.33%
|3 место. 10,28%
|Харьков
|3 место. 8.33%
|3 место. 12,39%
|Одесса
|2 место. 21.88%
|3 место. 15,95%
|Днепр
|4 место. 9.38%
|3 место. 15,21%
|Львов
|2 место. 15.63%
|6 место. 4,74 %
О дапнных экзит-полов смотрите на видео ниже.
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