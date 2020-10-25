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Сравнили 2015 и 2020. Почему партия власти не выиграла выборы

25 октября, 23:34

Виталий Рябошапка Виталий Рябошапка

Как правило, на местных выборах выигрывают партии региональных элит

По результатам экзит-полов партия "Слуга народа" проиграла выборы в горсоветы крупнейших украинских городов.

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Не смотря на многие прогнозы и удивления, на самом деле в таком результате нет ничего удивительного: примерно такие же результаты при примерно таких же условиях демонстрировала 5 лет назад другая "партия власти" – Блок Петра Порошенко.

Сайт "Сегодня" сравнил результаты кандидатов от Блока Петра Порошенко на выборах мэров (первый тур) и горсоветов крупнейших городов в 2015 году и результаты, которые показали сегодня кандидаты от "Слуги народа" (согласно экзит-полу Савика Шустера).

В чем сходство и разница выборов

Сходство.

  1. В 2015-м местные выборы также проходили через полтора года после триумфальной победы в первом туре Петра Порошенко и через год после парламентских выборов, в ходе которых БПП получили крупнейшую фракцию в парламенте.
  2. Местные выборы-2015 показали, что региональные особенности диктуют свои условия. "Партия власти" не обязательно побеждает на них. Скорее наоборот.
  3. Позиция мэров на местах очень сильна, не смотря на принадлежность или нет к партии власти.

Различие.

В тренде
Местные выборы в Украине: ЦИК назвала явку в регионах
  1. Выборы во время пандемии и карантина из-за коронавоируса, которые проходят в этом году.
  2. Явка избирателей. В 2015 она составляла около 47%, то в этом году – (по предварительным подсчетам ГО "ОПОРА" на момент публикации материала) – около 27%.
  3. Появилась путаница для избирателей из-за децентрализации и не все избиратели (согласно опросам) понимали, за кого голосовать.

Сравнительные результаты выборов 2015 и 2020 годов

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Выборы городского головы

ГородКандидат от БПП. Выборы-2015. Первый тур. Кандидат от СН. Выборы-2020. Экзит-пол
Киев1 место. (Виталий Кличко) – 40,57%3 место. (Ирина Верещук) 8,53%
Харьков4 место. Александр Давтян 4,5%3 место. (Алексей Кучер) 11,98%
Одесса2 место. (Александр Боровик) – 24,57%3 место. (Олег Филимонов) 13,75%
Днепр4 место. (Максим Курячий) 4,8%4 место. Сергей Рыженко 10,6%
Львов4 место (Оксана Юринец) 4,4%Не выдвигался

Выборы в городской совет

ГородБПП на выборах в горсовет. Выборы-2015СН на выборах в горсовет. Выборы-2020. Экзит пол.
Киев1 место. 43.33%3 место. 10,28%
Харьков3 место. 8.33%3 место. 12,39%
Одесса2 место. 21.88%3 место. 15,95%
Днепр4 место. 9.38%3 место. 15,21%
Львов2 место. 15.63%6 место. 4,74 %

О дапнных экзит-полов смотрите на видео ниже.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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БПП слуга народа выборы 2020

Источник: Сегодня

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