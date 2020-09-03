Интрига на местных выборах: пойдет ли Порошенко в мэры Киева

На сегодняшний день по Киеву лидирует нынешний мэр Виталий Кличко. Но не исключено, что на выборы может пойти Петр Порошенко

В Украине стартовал новый политический сезон. Верховная Рада открыла работу осенней сессии, а партии уже вовсю готовятся к местным выборам – 5 сентября официально стартует избирательная кампания. На кону многое: политический расклад в местных советах, контроль над ключевыми украинскими городами и сердцем политической жизни страны – столицей. Борьба за кресло мэра Киева разворачивается нешуточная. Со своими кандидатами уже определились "Слуга Народа", "Батькивщина" и "Голос". Есть и сильные новички, которые могут спутать карты.

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Однако главная борьба уже сейчас разворачивается между партией Петра Порошенко и Виталием Кличко. Сомнений в том, что Кличко пойдет в мэры Киева, нет. А вот кого выдвинет "Европейская Солидарность" – большой вопрос. Ходят слухи, что за столицу может побороться и сам Петр Алексеевич и даже его супруга Марина. Сайт "Сегодня" разбирался, действительно ли Петр Порошенко может пойти в мэры Киева и как это изменит электоральный расклад.

Порошенко идет в мэры Киева?

Выбирать депутатов Киевсовета и нового мэра жители столицы будут 25 октября. До 15 сентября местные ячейки партий должны определиться со своими кандидатами и подать документы в ЦИК. Об участии в мэрской гонке уже заявили ведущий и шоумен Сергей Притула – партия "Голос", экс-народный депутат Борислав Береза, от партии "Свобода" – Андрей Ильенко, Ирина Верещук – от партии "Слуга Народа", Алексей Кучеренко от "Батькивщины". Действующий мэр Виталий Кличко пойдет на выборы столичного градоначальника под флагами партии "Удар".

"Европейская Солидарность" пятого президента Украины держит интригу. На съезде 31 августа партия заявила о походе на местные выборы. Имена кандидатов в мэры крупных городов обещают озвучить до 15 сентября. До последнего в партии не исключали, что могут выдвинуть нардепа от "ЕС" Алексея Гончаренко. Однако появление на улицах столицы билбордов Петра Порошенко с лозунгами "Наша мета – Європейський Київ" спутало все карты и сразу же подняло шумиху в СМИ и соцсетях – мол, Порошенко думает над походом в мэры Киева.

В статье "Не более чем троллинг: что означают билборды с Порошенко в Киеве" сайт "Сегодня" уже писал, что соратники Петра Алексеевича отрицают возможность похода пятого президента в мэры Киева. В беседе с сайтом "Сегодня" Алексей Гончаренко не исключил своего выдвижения или поддержки партией другого кандидата.

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По словам Владимира Прокопива, секретаря Киевсовета и главы киевской ячейки "ЕС", пока есть решение, которое было озвучено на съезде партии "ЕС" – предложить мэру Киева Виталию Кличко поддержку на выборах, другого решения съезд пока не принимал.

"По моему личному мнению, лидер партии, который беспокоится о местных выборах по всей стране, координирует работу всех фракций, в том числе и в Верховной Раде, не может бросить работу и принимать участие в выборах городского головы Киева. Я не думаю, что такое решение может быть принято", – рассказал сайту "Сегодня" Владимир Прокопив.

Также он прокомментировал появление билбордов Порошенко: "Это цитата главы партии, которую он огласил на съезде. Это месседж киевской "Европейской Солидарности". Наша цель – создавать и строить Европу в столице Украины".

Ходят слухи и о возможном участии в выборах мэра Киева Марины Порошенко.

"Я не исключаю такой возможности. Это лично мое мнение. Но чтобы об этом предметно говорить, должно быть соответствующее обсуждение на съезде партии или хотя бы партийной конференции. Пока такого обсуждения не было. Все, что сейчас обсуждают в СМИ, – только слухи", – сказал сайту "Сегодня" Владимир Прокопив.

Результатов пока нет

Источники сайта "Сегодня" в окружении мэра Киева рассказали нам, что переговоры об объединении сил на местных выборах команды Порошенко и Кличко ведут давно. Но результатов нет до сих пор. Сам же Кличко стал больше тяготеть к Офису президента Украины.

"У Порошенко хотели для себя большую часть объединенного списка кандидатов в депутаты Киевсовета. В итоге "УДАР" пошел отдельно", – сказал сайту "Сегодня" источник в окружении Кличко.

Политолог, основатель Центра "Эйдос" Виктор Таран сказал сайту "Сегодня", что по его информации, в настоящее время переговоры между "ЕС" и "УДАРом" о совместной коалиции в будущем составе Киевсовета продолжаются, но результата пока нет, и появлением билбордов Петр Порошенко намекает Виталию Кличко, что выдвижение Петра Алексеевича по Киеву может полностью изменить электоральное поле, и рейтинг Кличко, который сейчас составляет 40%, может поделиться пополам. И тогда, по словам Виктора Тарана, совсем непонятно, кто выиграет в Киеве.

Вопрос в специфической стратегии

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Возможность выдвижения Петра Порошенко в мэры Киева политолог Владимир Фесенко полностью не исключает, учитывая политические и бизнесовые интересы, характерные для пятого президента. Однако, по словам Фесенко, после президентства идти в мэры Киева – это занижение статуса, ведь одно дело проиграть президентские, а другое – выборы мэра столицы.

"Два других возможных объяснения. Первое – это специфическая стратегия "Европейской Солидарности" на местных выборах. Говорят, что реклама с Порошенко сейчас появляется не только в Киеве, но и в других городах Украины. И, судя по всему, суть этой стратегии в том, что избирателям предлагают голосовать не просто за конкретных кандидатов, а за Порошенко, как главного кандидата этой партии на местных выборах. Вот такой парадокс. Эта стратегия может неплохо сработать во Львове, вообще на Западной Украине, лишь отчасти в Киеве и центральных регионах страны. На востоке и юге, в русскоязычных регионах, да и в украинской глубинке, думаю, последствия могут быть неоднозначными. Второе объяснение – у Порошенко уже готовятся к внеочередным, как они ожидают, парламентским и президентским выборам. Мне кажется, у них есть иллюзия, что еще немного, и для этого появятся предпосылки. Поэтому они стартуют уже сейчас. Но, на мой взгляд, это явный фальстарт", – сказал сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

По словам политолога, основателя Центра "Эйдос" Виктора Тарана, действительно, на съезде "ЕС" принято решение, что партия будет участвовать в местных выборах, но она не выдвигала кандидатов в местные советы.

"Кандидаты будут выдвигаться местными организациями после 15 сентября. Но почему появляется Петр Алексеевич Порошенко? Здесь все просто. На самом деле результатом избирательной кампании является не выдвижение кандидатов или избирательная гонка, не бросание бюллетеней в ящик или защита результатов. Нет. Главный результат избирательной кампании – это получение власти в соответствующем органе местной власти за счет формирования или своего большинства, или коалиционного большинства с партнерами. Точка. Сегодня в Киеве мы имеем три партии-лидера, которые дышат друг другу в спину. Это "ЕС", "Слуги" и Кличко. Разница между ними – в пределах статистической погрешности 20:19:17%. Поэтому сейчас непонятно, какой будет будущая конфигурация большинства", – сказал сайту "Сегодня" Виктор Таран.

Напомним, сайт "Сегодня" опросил народных депутатов, могут ли из-за пандемии коронавируса перенести или отменить местные выборы:

Видео: Сегодня

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