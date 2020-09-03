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Порошенко идет в мэры Киева: правда или вымысел

3 сентября, 12:44

Кристина Зеленюк Кристина Зеленюк

«Европейская Солидарность» еще не определялась с кандидатами в мэры украинских городов

В Киеве перед местными выборами разворачивается нешуточная борьба за кресло мэра. На днях на улицах столицы появились билборды пятого президента Петра Порошенко с лозунгами "Наша мета – європейський Київ". Сразу же поднялась шумиха в СМИ и соцсетях: мол, Порошенко думает над походом в мэры Киева.

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Источник сайта "Сегодня" в окружении Петра Порошенко сказал, что "это не более чем троллинг и Петр Алексеевич не собирается идти в мэры Киева".

Другой источник во фракции "Европейская Солидарность" также подтвердил сайту "Сегодня", что в мэры Киева Петр Порошенко идти не собирается, а борды с портретом пятого президента появились не только в Киеве, но и по всей Украине.

По словам народного депутата от "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко, на съезде 31 августа партия не выдвигала кандидатов в городские головы.


"Партия еще не определилась, и партия еще не выдвинула. В установленные законом сроки партия будет определяться. Что касается Киева, наша стратегия не меняется – зелеными в Киеве должны быть только каштаны. А вот как этого достичь – или выдвижением собственного кандидата, если так, то кого? или через поддержку другого кандидата, – мы еще не определились, еще будем определяться", – сказал сайту "Сегодня" Алексей Гончаренко.

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На вопрос сайта "Сегодня" о том, может ли партия выдвинуть его в мэры Киева, поскольку ранее такая возможность не исключалась, Гончаренко ответил:

"Да, теоретически такая возможность была и есть. Но решение об этом не принято, и еще раз говорю: стратегия понятна, а вот тактика, как этого правильно достичь, – мы еще не определялись".

На уточняющий вопрос, может ли Петр Порошенко пойти в мэры Киева с учетом появившихся билбордов, Алексей Гончаренко сказал:

"Я не буду комментировать за Петра Алексеевича. Все, что я вам мог сказать, я уже сказал".

В субботу, 5 сентября, в Украине официально стартует избирательная кампания местных выборов. Крупные партии уже провели свои съезды и определились с кандидатами в местные советы и в мэры крупных городов. По закону списки кандидатов партии должны подать в Центральную избирательную комиссию не позднее чем за 35 дней до даты голосования.

Напомним, сайт "Сегодня" опросил народных депутатов, могут ли из-за пандемии коронавируса отменить или перенести местные выборы:

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Киев мэр Киева столица кандидаты партии Петр Порошенко местные выборы Европейская солидарность

Источник: Сегодня

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