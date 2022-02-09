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СЕГОДНЯ Новости политики

Вятрович придумал новую пословицу о России со словом "красавица"

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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9 февраля, 16:03
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Заявление Путина вызвало в Украине бурю возмущения
Вятрович ответил на хамское заявление Путина об Украине
Вятрович ответил на хамское заявление Путина об Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович жестко отреагировал на слова президента Владимира Путина об Украине, сказанные во время переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Нравітса, нє нравітса"

Росія розвалітся", – написал Вятрович в Facebook.

Владимир Вятрович
Владимир Вятрович / Фото: Facebook/Владимир Вятрович

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Путин и поперхнуться может от такой "ответки" украинского депутата

После переговоров с Макроном 7 февраля, Путин допустил на пресс-конференции хамский выпад в сторону Украины.

"Президент (Украины. – Ред.) действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится, не нравится – терпи, моя красавица! Надо выполнять! По-другому никак", – сказал Путин.

Владимир Путин
Владимир Путин / Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя слова президента РФ, объяснил, что "государство, которое взяло на себя обязательства, должно их выполнять".

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Журналисты также обратили внимание, что данное выражение является цитатой из песни популярной в 90-х годах панк-группы "Красная плесень".

"Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы, и думаю, что в свое время эта группа – я, честно говоря, тоже не знаком – позаимствовала это из русского фольклора", – ответил Песков.

Как отреагировали в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова президента РФ Владимира Путина про "красавицу и терпение".

"Относительно Минских соглашений. "Нравится – не нравится, терпи, моя красавица". Безусловно, есть вещи с которыми не поспоришь с президентом Российской Федерации. Украина действительно красавица. То что он говорит "моя" – это уже перебор, мне кажется. А относительно "терпи, моя красавица", я считаю, что Украина очень терпелива, потому что это мудрость", – сказал президент.

Депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко назвал Путина быдлом.

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"Мы свою власть можем хоть на три буквы посылать. Но в совете со стороны мы точно не нуждаемся. Поэтому вот этот убогий креатив – поступок, достойный даже не какого-нибудь президента, а исключительно геополитического быдла", – заявил политик.

Шоумен и политик Сергей Притула назвал слова Путина "маразмом престарелого российского дзюдоиста".

"Подобную риторику он может себе позволить исключительно в отношении такого же утырка, как он, я имею в виду Лукашенко, потому что "чик-чирик" уже давно на крючке у Путина. Это такой "терпила", которому такая риторика актуальна и справедлива", — сказал он.

По словам Притулы, в отношении украинцев такое не работает.

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