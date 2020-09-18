ВСУ сделал заявление по "пленкам судьи Вовка": Судебной власти нанесен ущерб

Пленум Верховного Суда принял заявление, касающееся записей из кабинета председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Об этом говорится на официальной странице ВСУ в Facebook.
"Только для защиты прав и свобод человека судья может и должен использовать свои полномочия. И именно для этого судьи получают свою независимость, которая не является ни привилегией, ни путем к обогащению", – говорится в заявлении пленума Верховного Суда.
Пленум "вынужден констатировать, что судебной власти нанесен значительный ущерб от содержания записей", сделанных, по информации НАБУ, в кабинете председателя Окружного админсуда города Киева.
"Это несет в себе риск серьезного нарушения ценностей, на которых строится независимый и справедливый суд, и сводит на нет ежедневные усилия тысяч судей по повышению доверия граждан к суду", – отмечается в заявлении.
"Компетентность, этичность, добродорядочность, нулевая толерантность к коррупции, недопущение внешнего или внутреннего вмешательства, отказ от личных связей, непрозрачных процедур и телефонного права – это столпы, на которых строится справедливый суд", – отмечает Верховный Суд.
Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия отказался отстранять Павла Вовкаи вернул соответствующее ходатайство генпрокурора Ирины Венедиктовой без рассмотрения.
Также сообщалось, что месяцем ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности семи судей Окружного админсуда Киева, включая председателя суда Павла Вовка, которого НАБУ объявило в розыск.
Напомним, что в июле Вовку, его заместителю, а также судьям ОАСК предъявили уголовные обвинения в попытке захвата власти и вмешательстве в деятельность государственных деятелей, за что их было решено отстранить от судейской практики. В связи с этим НАБУ объявило его в розыск, в ответ на что ВСП заявил о наступлении на независимость судебной власти.
Впрочем, совет уже не впервые заступает за опального главу ОАСК – в августе прошлого года ВСП тоже отказался отстранять киевских судей.
Напомним, что в июле Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у Павла Вовка, а также сообщило ему о подозрении.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк