ВСУ сделал заявление по "пленкам судьи Вовка": Судебной власти нанесен ущерб

К коррупции должна быть нулевая толерантность, подчеркивают в Верховном Суде

Пленум Верховного Суда принял заявление, касающееся записей из кабинета председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Об этом говорится на официальной странице ВСУ в Facebook.

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"Только для защиты прав и свобод человека судья может и должен использовать свои полномочия. И именно для этого судьи получают свою независимость, которая не является ни привилегией, ни путем к обогащению", – говорится в заявлении пленума Верховного Суда.

Пленум "вынужден констатировать, что судебной власти нанесен значительный ущерб от содержания записей", сделанных, по информации НАБУ, в кабинете председателя Окружного админсуда города Киева.

"Это несет в себе риск серьезного нарушения ценностей, на которых строится независимый и справедливый суд, и сводит на нет ежедневные усилия тысяч судей по повышению доверия граждан к суду", – отмечается в заявлении.

"Компетентность, этичность, добродорядочность, нулевая толерантность к коррупции, недопущение внешнего или внутреннего вмешательства, отказ от личных связей, непрозрачных процедур и телефонного права – это столпы, на которых строится справедливый суд", – отмечает Верховный Суд.

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Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия отказался отстранять Павла Вовкаи вернул соответствующее ходатайство генпрокурора Ирины Венедиктовой без рассмотрения.

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Также сообщалось, что месяцем ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности семи судей Окружного админсуда Киева, включая председателя суда Павла Вовка, которого НАБУ объявило в розыск.

Напомним, что в июле Вовку, его заместителю, а также судьям ОАСК предъявили уголовные обвинения в попытке захвата власти и вмешательстве в деятельность государственных деятелей, за что их было решено отстранить от судейской практики. В связи с этим НАБУ объявило его в розыск, в ответ на что ВСП заявил о наступлении на независимость судебной власти.

Впрочем, совет уже не впервые заступает за опального главу ОАСК – в августе прошлого года ВСП тоже отказался отстранять киевских судей.

Напомним, что в июле Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у Павла Вовка, а также сообщило ему о подозрении.

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