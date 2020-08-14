Венедиктова подписала представление об отстранении Вовка: судья "обрадовался"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности семи судей Окружного административного суда Киева включая председателя суда Павла Вовка, которого НАБУ объявило в розыск.

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Об этом в пятницу, 14 августа, вечером со ссылкой на источники сообщает в своем Facebook журналист Юрий Бутусов.

По его словам, таким образом была поставлена точка в долгой эпопее.

"Напомним, подозрения судьям ОАСК было предъявлено сотрудниками НАБУ, ГПУ и САП 17 июля, однако до сих судьи не отстранены от должности, выходят на службу. Поскольку по закону они являются спецсубъектами, на их отстранение требуется особая процедура – заместитель генпрокурора либо сам генпрокурор должны направить представление в Высший совет правосудия, который принимает решение об отстранении. Поскольку прокурор САП Холодницкий находится в отпуске, подписать должен был кто-то другой из руководителей ГПУ", – пишет журналист.

"Сегодня конфликт в ГПУ разрешился – лично Венедиктова подписала представление по Вовку и его подельникам, – рассказал Бутусов. – На следующую неделю Вовк и подельники вызваны на допрос в НАБУ, они объявлены в розыск".

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Он добавил, что теперь ответственность за сохранение Вовка на должности лежит на Высшем совете правосудия.

Павел Вовк в своем Facebook прокомментировал сообщение журналиста:

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"Если это правда, то это очень хорошая новость. Потому что мы более чем кто-либо другой заинтересованы в том, чтобы НАБУ получило возможность доказать все их абсурдные обвинения. Чтобы они не рассказывали СМИ о том, что им кто-то мешает и что нас кто-то "покрывает", – заявил судья.

"В НАБУ очень хотели, чтобы прокурор подписала представление – прокурор подписала. Это, на самом деле, никак не повлияет на расследование, но, как минимум, они перестанут лить грязь на генпрокурора и на президента. А члены ВСП теперь примут свое решение", – подчеркнул Вовк.

Напомним, несколькими днями ранее Павел Вовк заявил, что находится в Украине, ни от кого не прячется и готов ходить на допросы к следователям.

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Напомним, 17 июля НАБУ провело обыски в помещениях ОАСК и ГСА, целью было изъятие предметов, вещей и документов, которые могут иметь значение для уголовного производства, расследуемого детективами бюро.

На пленках якобы зафиксированы голоса председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка и главы Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка, которые договаривались о "сотрудничестве", чтобы оставить последнего в должности, несмотря на новый конкурс.

Также сообщалось, что Павла Вовка подозревают во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Под подозрением были еще двое его коллег из Окружного суда, а также судья Суворовского суда Одессы. Всем вменяли мошенничество, принятие заведомо неправосудных решений и препятствование митингам во время Евромайдана.

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