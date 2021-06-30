Встреча "Большой двадцатки" в Италии – почему об Украине даже не вспомнили

Впервые за два года состоялась встреча министров иностранных дел "Группы двадцати"

В Италии завершается трехдневная встреча представителей "Большой двадцатки". Сайт "Сегодня" выяснил, что обсуждали министры иностранных дел стран G20 и коснулись ли они вопросов Украины.

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Мероприятие началось 28 июня в городе Бари на побережье Адриатического моря, в замке Свево, – глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо встречал важных гостей, включая госсекретаря США Энтони Блинкена.

Среди участников встречи были также главы МИД Италии, Германии, Франции, Великобритании, Японии, Индии, мэр Бари Антонио Декаро, президент региона Апулия Микеле Эмилиано. В режиме онлайн подключились руководители внешнеполитических ведомств Китая, Бразилии и Австралии, а Россия и Южная Корея направила заместителей.

Сегодня, 30 июня, визит политиков завершится короткой поездкой на гуманитарную базу Организации Объединенных Наций в Бриндизи.

Реклама Саммит "Большой двадцатки" открыл глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо. Фото: g20.org

Главными темами саммита стали:

борьба с пандемией COVID-19 и ее последствиями для мировой экономики;

борьба с изменением климата;

голод на планете;

развитие Африканского континента;

реформирование Всемирной торговой организации.

Больше всего обсуждали коронавирус и голод

Особое внимание политики уделили проблеме коронавируса. Так, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо отметил, что пандемия COVID-19 вскрыла необходимость реагирования мира на чрезвычайные ситуации, которые выходят за пределы национальных границ.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что хотел бы видеть лично своих коллег из Москвы и Пекина. Еще до встречи он обещал выразить недовольство тем, как указанные страны представили свои вакцины. Он отметил, что успешная разработка вакцины не должна преподноситься как инструмент укрепления геостратегического преимущества.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен отметил необходимость поставок большего количества вакцин в бедные страны и подчеркнул, что "Большая двадцатка" должна решить эту проблему.

Обсудили министры и вопросы продовольственной безопасности, а именно необходимость к 2030 году решить проблему голода на планете. Как отметили участники встречи, за последние годы наблюдается значительное увеличение числа недоедающих и голодающих. По совместным оценкам различных организаций ООН, включая Всемирную продовольственную программу (ВПП), количество голодающих может достичь 300 млн, а если считать недоедающих людей, то эта цифра превышает 750 млн.

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Особое внимание участники саммита G20 уделили проблемам коронавируса и голода. Фото: g20.org

Почему политики не коснулись темы Украины

Ранее отмечалось, что на повестке дня мог быть и украинский вопрос. Однако этого не произошло.

Директор Украинского института политики Руслан Бортник отмечает, что тема Украины могла подниматься лишь во время общего обсуждения региональных конфликтов.

"Вопрос Украины и не мог быть ключевым в диалоге министров иностранных дел. Главная задача политиков на данном саммите – обсудить общие вопросы, такие как восстановление мировой экономики после пандемии, проблемы климата и голода", – говорит Бортник.

Реклама Политолог Руслан Бортник. Фото: facebook.com/ruslan.bortnik.3

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев полагает, что на встрече G20 и не должен был подниматься вопрос Украины.

"Большая двадцатка" собралась, чтобы обсудить глобальные экономические вопросы. У Украины нет в этом плане чрезвычайных обстоятельств, требующих срочного вмешательства G20", – объясняет политолог.

Карасев также подчеркнул, что Украине сегодня уделяется много внимания.

"Благодаря украинской дипломатии тема Украины регулярно обсуждается. В частности, на саммитах "Большой семерки" и НАТО. Если понадобится решить экономические вопросы, для этого есть МВФ, который более оперативно и результативно сможет рассмотреть данные проблемы. Сейчас для Украины главное – не распыляться, а сосредоточить дипломатическую активность на немецком направлении и подготовиться к визиту президента Зеленского в Германию на встречу с Ангелой Меркель", – говорит Карасев.

Политолог Вадим Карасев. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Первая встреча за два года

Переговоры глав МИД G20 стали одной из министерских встреч, организованных как часть предстоящего саммита лидеров "двадцатки", который пройдет в октябре 2021 года в Риме.

Напомним, в G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, КНР, Германия, Франция, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР, Южная Корея, Турция, Великобритания, США и ЕС.

Отметим, что это первая примерно за два года очная встреча министров иностранных дел "Группы двадцати". Предыдущая проводилась в 2019 году в японской Нагое.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 22 июня Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Ангелой Меркель, во время которого канцлер Германии пригласила президента Украины в Берлин, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Сайт "Сегодня" выяснил, о чем будут говорить главы государств и каких результатов переговоров может ждать наша страна.

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