Зустріч "Великої двадцятки" в Італії – чому про Україну навіть не згадали

Вперше за два роки відбулася зустріч міністрів закордонних справ "Групи двадцяти"

В Італії завершується триденна зустріч представників "Великої двадцятки". Сайт "Сьогодні" з'ясував, що обговорювали міністри закордонних справ країн G20 і чи торкнулися вони питань України.

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Захід розпочався 28 червня в місті Барі на узбережжі Адріатичного моря, у замку Свево, – глава італійського МЗС Луїджі Ді Майо зустрічав поважних гостей, включно з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Серед учасників зустрічі були також глави МЗС Італії, Німеччини, Франції, Великої Британії, Японії, Індії, мер Барі Антоніо Декар, президент регіону Апулія Мікеле Еміліано. У режимі онлайн долучилися керівники зовнішньополітичних відомств Китаю, Бразилії та Австралії, а Росія і Південна Корея направила заступників.

Сьогодні, 30 червня, візит політиків завершиться короткою поїздкою на гуманітарну базу Організації Об'єднаних Націй у Бриндізі.

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Головними темами саміту стали:

боротьба з пандемією COVID-19 і її наслідками для світової економіки;

боротьба зі зміною клімату;

голод на планеті;

розвиток Африканського континенту;

реформування Світової організації торгівлі.

Найбільше обговорювали коронавірус і голод

Особливу увагу політики приділили проблемі коронавірусу. Зокрема, міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо зазначив, що пандемія COVID-19 розкрила необхідність реагування світу на надзвичайні ситуації, які виходять за межі національних кордонів.

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що хотів би бачити особисто своїх колег з Москви і Пекіна. Ще до зустрічі він обіцяв висловити невдоволення тим, як ці країни представили свої вакцини. Він зазначив, що успішне розроблення вакцини не має подаватися як інструмент зміцнення геостратегічної переваги.

Зі свого боку держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив на потребі постачання більшої кількості вакцин у бідні країни і підкреслив, що "Велика двадцятка" має розв'язати цю проблему.

Обговорили міністри і питання продовольчої безпеки, а саме необхідність до 2030 року вирішити проблему голоду на планеті. Як відзначили учасники зустрічі, за останні роки спостерігається значне збільшення кількості тих, хто недоїдає і голодує. За спільним оцінками різних організацій ООН, включно з Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП), кількість голодуючих може досягти 300 млн, а якщо врахувати людей, що недоїдають, то загальна цифра перевищує 750 млн.

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Чому політики не торкнулися теми України

Раніше зазначалося, що на порядку денному могло стояти й українське питання. Однак цього не сталося.

Директор Українського інституту політики Руслан Бортник зазначає, що тему України могли порушувати лише під час загального обговорення регіональних конфліктів.

"Питання України і не могло бути основним у діалозі міністрів закордонних справ. Головне завдання політиків на цьому саміті – обговорити загальні питання, такі як відновлення світової економіки після пандемії, проблеми клімату і голоду", – говорить Бортник.

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Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов вважає, що на зустрічі G20 і не повинне було порушуватися питання України.

"Велика двадцятка" зібралася, щоб обговорити глобальні економічні питання. Україна не має щодо цього надзвичайних обставин, що потребують термінового втручання G20", – пояснює політолог.

Карасьов також підкреслив, що Україні сьогодні приділяється багато уваги.

"Завдяки української дипломатії тема України регулярно обговорюється. Зокрема, на самітах "Великої сімки" та НАТО. Якщо знадобиться вирішити економічні питання, для цього є МВФ, який більш оперативно і результативно зможе розглянути ці проблеми. Нині для України головне – не розпорошуватися, а зосередити дипломатичну активність на німецькому напрямку і підготуватися до візиту президента Зеленського в Німеччину на зустріч з Ангелою Меркель", – говорить Карасьов.

Перша зустріч за два роки

Переговори глав МЗС G20 стали однією з міністерських зустрічей, організованих як частина майбутнього саміту лідерів "двадцятки", який відбудеться в жовтні 2021 року в Римі.

Нагадаємо, до G20 входять Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада, КНР, Німеччина, Франція, Індія, Індонезія, Італія, Японія, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, ПАР, Південна Корея, Туреччина, Велика Британія, США і ЄС.

Зазначимо, що це перша приблизно за два роки очна зустріч міністрів закордонних справ "Групи двадцяти". Попередню проводили в 2019 році в японській Нагої.

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що 22 червня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Ангелою Меркель, під час якої канцлер Німеччини запросила президента України до Берліна, щоб обговорити ряд питань двосторонніх відносин України і Німеччини та процес мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Сайт "Сьогодні" з'ясував, про що говоритимуть глави держав і яких результатів переговорів може чекати наша країна.

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