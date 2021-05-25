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Все вопросы к Лукашенко. МИД Украины ответил на ноту протеста Беларуси

25 мая, 18:51

Денис Беспалов Денис Беспалов

Киев в ответ на ноту протеста посольства Беларуси посоветовал апеллировать к властям своей страны

В МИД ответили на ноту протеста Беларуси

В МИД ответили на ноту протеста Беларуси

В ответ на ноту протеста МИД Украины советует посольству Беларуси апеллировать не к Киеву, а к властям своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира.

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Об этом сказал представитель МИД Украины Олег Николенко, передает "Укринформ".

"Закрытие авиасообщения с Беларусью стало вынужденным, но крайне необходимым шагом. Это имеет целью обеспечение безопасности и защиты украинских граждан", - отметил Николенко.

По его словам, не Украина создает проблемы в отношениях с Беларусью, а наоборот – деструктивная политика белорусских властей, которая нарушает базовые права человека, применяет репрессии против своих и иностранных граждан, лишает страну государственного суверенитета в пользу России.

Он обратил внимание, что по примеру Украины из соображений безопасности ряд других стран приняли аналогичные решения и европейские авиакомпании начали облетать белорусское авиационное пространство.

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Спикер отметил, что принудительная посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске под надуманным предлогом, фактически взятие в заложники пассажиров гражданского рейса и коварный арест журналиста Романа Протасевича доказали отсутствие "красных линий" и непредсказуемость дальнейших действий белорусских властей.

Напомним, главы стран и правительств стран-членов Евросоюза приняли решение о запрете полетов в ЕС белорусских авиакомпаний, а также призывают европейских авиаперевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси.

Это решение было принято после принудительной посадки пассажирского самолета в аэропорту Минска и задержания Романа Протасевича, который находился на борту.

Кабинет министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

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