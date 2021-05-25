Всі питання до Лукашенка. МЗС України відповів на ноту протесту Білорусі

Київ у відповідь на ноту протесту посольства Білорусі порадив апелювати до влади своєї країни

У відповідь на ноту протестуМЗС України радить посольству Білорусі апелювати немає до Києва, а до влади своєї країни, політика якої стала небезпечною для інших країн світу.

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Про це сказав представник МЗС України Олег Ніколенко, передає "Укрінформ".

"Закриття авіасполучення з Білоруссю стало вимушеним, але вкрай необхідним кроком. Це має на меті гарантування безпеки та захист українських громадян", – зазначив Ніколенко.

За його словами, не Україна створює проблеми у відносинах з Білоруссю, а навпаки – деструктивна політика білоруської влади, яка порушує базові права людини, застосовує репресії проти своїх і іноземних громадян, позбавляє країну державного суверенітету на користь Росії.

Він звернув увагу, що за прикладом України з міркувань безпеки ряд інших країн прийняли аналогічні рішення і європейські авіакомпанії почали облітати білоруське авіаційний простір.

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Спікер зазначив, що примусова посадка літака авіакомпанії Ryanair в Мінську під надуманим приводом, фактично взяття в заручники пасажирів цивільного рейсу і підступний арешт журналіста Романа Протасевича довели відсутність "червоних ліній" і непередбачуваність подальших дій білоруської влади.

Нагадаємо, глави держав і урядів країн-членів Євросоюзу прийняли рішення про заборону польотівв ЄС білоруських авіакомпаній, а також закликають європейських авіаперевізників уникати повітряного простору Білорусі.

Це рішення було прийнято після примусової посадки пасажирського літака в аеропорту Мінська і затримання Романа Протасевича, який знаходився на борту.

Кабінет міністрів України прийняв рішення припинити авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

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