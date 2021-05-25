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Украина прекращает авиасообщение с Беларусью – Шмыгаль назвал дату

25 мая, 09:58

Виталий Семченко Виталий Семченко

По словам главы правительства, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики

Кабинет министров принял Украины решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая.

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Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль на своей странице в Telegram.

По его словам, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики.

Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь таможенных пунктах аэропортов.

"Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", – написал глава правительства.

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Принудительная посадка в Минске самолета лоукостера Ryanair и арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который летел этим рейсом из Афин в Вильнюс, может привести к тому, что небо Беларуси станет бесполетным для многих стран. К этому, в частности, призвали на саммите Евросоюза.

Некоторые государства сразу же рекомендовали своим авиакомпаниям не летать через белорусское воздушное пространство, еще ряд стран планируют об этом официально заявить. Подробнее – читайте в материале "Сегодня".

Напомним, ранее у Лукашенко инцидент с самолетом объяснили угрозами ХАМАС организовать взрыв на борту Ryanair с Протасевичем из-за недавней войны с Израилем.

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

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