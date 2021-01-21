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Все дело в Путине: в ТКГ рассказали, почему сложно закончить войну на Донбассе

21 января, 11:27

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутат объяснил, в каком случае закончится российская агрессия против Украины

Пока президент России Владимир Путин у власти, закончить войну на Донбассе будет очень тяжело. Вряд ли он захочет отказаться от рычага давления на Украину.

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Об этом рассказал глава парламентского Комитета по вопросам внешней политики, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Александр Мережко, передает РБК-Украина.

По его словам, оккупированный Донбасс является тяжелой ношей для России и ей было бы выгодно прийти к рациональному решению и все-таки реализовать Минские соглашения.

"Но пока, очевидно по политическим соображениям, Россия к этому не готова. Не готов президент России, он не хочет, я не вижу с его стороны действительно проявлений доброй воли", – сказал Мережко.

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В вопросе Донбасса может все измениться только в случае изменения политической ситуации в России, например ухода Путина из власти, считает политик.

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"Пока президентом является Путин, эту проблему решить будет сложно. Он уже ассоциирует себя с определенной политикой в отношении Донбасса и Крыма. Оккупированный Донбасс он использует в качестве рычага давления на Украину. Согласится ли он его выпустить из рук – это большой вопрос", – добавил нардеп.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно посол Германии в Украине Анка Фельдгузен тоже выражала мнение, что Россия не хочет завершать войну против Украины.

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Россия Донбасс Владимир Путин война на Донбассе ТКГ Александр Мережко
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