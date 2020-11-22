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Быстро закончить войну на Донбассе не получится: экс-советник Путина назвал причину

22 ноября, 10:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украина может договориться о мире и возвращении оккупированных территорий, но не с нынешним руководством РФ

Киев ожидает скорого завершения войны на Донбассе и предлагает новые инициативы. Вот только при нынешнем руководстве в России в ближайшее время конфликт не закончить – нужно дождаться смены власти у агрессора.

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Об этом рассказал Гордону бывший советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

По его словам, Украина может договориться о мире и возвращении оккупированных территорий только с новым и адекватным руководством России.

"Это сегодня невозможно (завершение войны в ближайшее время. – Ред.). К этому можно будет прийти, когда изменится геополитическая ситуация в мире, изменится соотношение сил. И когда в Москве – в Кремле – будет сидеть человек, и будут находиться люди, которые понимают, что такое международное право, что такое уважение международного права, что такое поддержание нормальных отношений со всеми соседями. Тогда к этому можно вернуться. До тех пор, пока это не произойдет, ставить такие задачи для украинских властей бессмысленно и ошибочно", – сказал Илларионов.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Украина представила ОБСЕ, России и участникам "нормандского формата" (Франции и Германии) План действий по Донбассу, который предполагает, что войну можно закончить уже в начале следующего года.

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Также план предусматривает проведение местных выборов на Донбассе до 31 марта следующего года, но при условии, что этот документ будет выполнен. При этом у Путина уже отреагировали на идею Киева провести выборы на Донбассе.

Видео: Сегодня

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Россия Донбасс Илларионов война на Донбассе
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