"Возможно, его изолируют уже свои": эксперт объяснил "пропажу" Лукашенко

В последние дни ходили разговоры об исчезновении президента Беларуси Александра Лукашенко и его болезни. Правда, слухи об инсульте в Администрации президента опровергли, а он сам заявил, что никуда не уезжал из страны. Политолог Алексей Голобуцкий в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, почему белорусский президент в последнее время куда-то пропал и какая угроза со стороны Кремля.

"То, что Лукашенко исчез с экранов, может объясняться попросту тем, что ему не с чем выходить к народу. Что он может сейчас сказать? Снова пугать? Не то. Он попросту мог взять паузу, чтобы посмотреть, как будут развиваться события и принять наиболее верную, выгодную реакцию. Масса людей, множество факторов. Вроде оно похоже и на Майдан, и на Гонконг. А с другой стороны есть свои особенности. Просчитать, что будет дальше очень сложно", – сказал эксперт.

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Голобуцкий также не исключает, что отсутствие Лукашенко может быть связано с процессами внутри властной команды.

"Возможно, его изолируют уже свои. То есть начался раздел власти. Наиболее распространенный вариант – когда раскалывается элита и кто-то, какая-то группа берет инициативу на себя. Мы же видим, что происходит с протестами: нет ни руководителей, ни политических средств. Возглавить такие протесты, как мне кажется, проще всего. Силовик, который выйдет, скажет: все, начинаем жить по-демократически, проводим выборы… При этом имея в подчинении весь силовой аппарат, налаженную систему, деньги и какую-то поддержку, сам идет на выборы и, очевидно, побеждает на них", – говорит политолог.

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Эксперт также не исключают версию, что президент Беларуси мог ездить на консультации в Москву.

"Если он действительно пошел на плотные переговоры с Путиным, то для Лукашенко это в любом случае конец. Весь смысл его действий на протяжении последних лет был в том, чтобы избежать влияния Москвы. Есть такая пословица: "если у тебя паранойя, это не означает, что тебя действительно никто не хочет убить". И вовсе нельзя исключать, что паранойя Лукашенко, его антироссийская риторика не имела под собой оснований. И сейчас поехать – это сдаваться. Имея подавляющее экономическое и информационное влияние на Беларусь, Россия вполне может попросту "списать" Лукашенко. И он это понимает", – объяснил Голобуцкий.

Он сомневается, что вместо Лукашенко обязательно придет какой-то прозападный демократический лидер.

"Население, конечно, изменилось, и Лукашенко надоел. Но это не означает, что завтра они выберут какого-то прозападного либерала, или какого-то белорусского Вацлава Гавела. Они изберут молодого "Лукашенко", вот и все. У меня здесь нет особых иллюзий", – резюмировал политолог.

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Отметим, в последнее время ходят разговоры, что Кремль помогает белорусскому президенту подавить протесты, то якобы пытается избавиться от него. Так, например, заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал об идеальном сценарии Путина в Беларуси. Эта страна сейчас движется в сторону тотального кризиса и слабого Лукашенко, что очень даже подходит Москве.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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