Беларусь со слабым диктатором: эксперт рассказал об идеальном сценарии Путина

Президент России Владимира Путин хочет иметь под контролем слабого белорусского лидера Александра Лукашенко, чтобы было проще захватить Беларусь.Заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает, что в этом есть угроза и для Украины. Об этом идет речь в нашем материале "Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси".

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По его словам, Беларусь движется в сторону тотального кризиса и слабого Лукашенко и такая ситуация выгодна исключительно России.

"Для Путина не было бы выгодно вводить войска в Беларусь. Он до сих пор говорит, что и в Украину войска не вводил. Думаю, лучший вариант для Путина – когда Лукашенко будет вынужден его попросить об экономической помощи. Ослабленная Беларусь со слабым диктатором – это идеальный сценарий для России, особенно, когда начнет заваливаться экономика. И здесь Путин может предложить свою помощь. Россияне могут сказать: мы вас берем под крыло, берем на себя социальные выплаты, компенсации экономического кризиса и забираем себе ваши предприятия. То есть будут реформы под российским диктатом. И такой сценарий мне кажется сейчас наиболее вероятным", – сказал Самусь.

Эксперт отметил, что для Украины такой вариант не выгоден.

"Даже Лукашенко для нас лучше, потому что мы понимаем, что следующий шаг – это Беларусь под Россией. Как только Беларусь станет слабой, Россия ее захватывает. В геополитической конструкции Украины Беларусь должна быть демократической, развитой, успешной и мощной державой, которая будет членом Балто-Черноморского союза", – подчеркнул он.

Накануне бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный рассказывал нам, что Киеву выгоднее, чтобы Лукашенко остался президентом Беларуси. По его словам, если бы на выборах победила оппозиция, то нужно было бы ждать новой войны с Россией.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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