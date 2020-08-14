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Беларусь со слабым диктатором: эксперт рассказал об идеальном сценарии Путина

14 августа, 05:18

Кристина Зеленюк , Сергей Мартынец

Беларусь движется в сторону тотального кризиса и слабого Лукашенко

Президент России Владимира Путин хочет иметь под контролем слабого белорусского лидера Александра Лукашенко, чтобы было проще захватить Беларусь.Заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает, что в этом есть угроза и для Украины. Об этом идет речь в нашем материале "Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси".

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По его словам, Беларусь движется в сторону тотального кризиса и слабого Лукашенко и такая ситуация выгодна исключительно России.

"Для Путина не было бы выгодно вводить войска в Беларусь. Он до сих пор говорит, что и в Украину войска не вводил. Думаю, лучший вариант для Путина – когда Лукашенко будет вынужден его попросить об экономической помощи. Ослабленная Беларусь со слабым диктатором – это идеальный сценарий для России, особенно, когда начнет заваливаться экономика. И здесь Путин может предложить свою помощь. Россияне могут сказать: мы вас берем под крыло, берем на себя социальные выплаты, компенсации экономического кризиса и забираем себе ваши предприятия. То есть будут реформы под российским диктатом. И такой сценарий мне кажется сейчас наиболее вероятным", – сказал Самусь.

Эксперт отметил, что для Украины такой вариант не выгоден.

"Даже Лукашенко для нас лучше, потому что мы понимаем, что следующий шаг – это Беларусь под Россией. Как только Беларусь станет слабой, Россия ее захватывает. В геополитической конструкции Украины Беларусь должна быть демократической, развитой, успешной и мощной державой, которая будет членом Балто-Черноморского союза", – подчеркнул он.

Накануне бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный рассказывал нам, что Киеву выгоднее, чтобы Лукашенко остался президентом Беларуси. По его словам, если бы на выборах победила оппозиция, то нужно было бы ждать новой войны с Россией.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Россия Беларусь Владимир Путин Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

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