Был ли инсульт у Лукашенко: в Администрации президента дали ответ

В соцсетях начали ходить разговоры, что у белорусского лидера серьезные проблемы со здоровьем

В Администрации президента Беларуси опровергли слухи, что у главы государства Александра Лукашенко якобы инсульт. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера в комментарии сайту "Сегодня".

"Информация, которая есть в соцсетях о якобы инсульте президента Беларуси Александра Лукашенко, – недостоверна. Слава Богу, у Александра Григорьевича нет ни инсульта, ни другого заболевания", – сообщили в пресс-службе.

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На наш вопрос о том, уехал ли Лукашенко в Москву или планирует поехать, ответили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть.

Отметим, что накануне российский историк Валерий Соловей на своей странице в Facebook писал, что "у Лукашенко инсульт и сейчас им занимаются китайские медики".

Позже он написал, что "врачи-вредители спасли президента Белоруссии, Лукашенко отделался парой микроинсультов" и добавил, что якобы из-за последствий недуга нарушилась мимика лица, но способность ходить и говорить – не пострадала.

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А вот журналист Иван Яковина на своем YouTube-канале отмечает, по неофициальным сообщениям из России, Лукашенко сейчас лежит и не встает с кровати из-за того, что у него случился второй за месяц гипертонический криз — резко подскочило давление и, возможно, даже случился микроинсульт.

Как сообщали новости "Сегодня", Европа, США и Украина резко отреагировали на происходящее в Беларуси. Страны призывают белорусскую власть прекратить кровопролитие и пойти на диалог с протестующими. Четыре страны ЕС уже угрожают Лукашенко изоляцией.

Отметим, накануне Лукашенко назвал протестующих людьми с криминальным прошлым и безработными и призвал белорусов устроится на работу. Ранее он также называл протестующих пьяными и обкуренными. В СМИ сообщают, что Лукашенко готовит срочное обращение к народу. Тем временем первый президент Украины Леонид Кравчук обратился к Лукашенко.

Видео: belarus24.by

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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