Войска на границе Украины – Россия может готовить новый котел для ВСУ

Вместе с экспертами мы выясняли, зачем наращивается военное присутствие на границе и стоит ли нам ожидать войны

Российская Федерация стягивает войска. Переговоры в "нормандском" и "минском формате" зашли в тупик. Режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил нарушен. С Донбасса все чаще поступают сведения о гибели украинских военнослужащих. В столице и приграничных регионах формируются партизанские бригады на случай полномасштабного вторжения войск государства-агрессора. В отечественном воздушном пространстве появились американские и британские самолеты-разведчики.

По словам главы центра исследований "Пента", политолога Владимира Фесенко происходящее можно назвать самым серьезным обострением противостояния между Россией и Украиной за всю каденцию президента Владимира Зеленского. 8 апреля президент лично отправился на передовую, чтобы своими глазами увидеть происходящее в зоне ООС.

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"Сегодня" ищет ответ на вопрос о том, грозит ли нам война. И зачем Кремлю инициировать новый виток военного противостояния.

В чем причина обострения

Самое неприятное в сложившейся ситуации в том, что неясно, зачем Россия наращивает военное присутствие. Для нее подобные перемещения войск – дорогое удовольствие. В прямом смысле. Это расходы, которые не запланированы госбюджетом. Масштабные военные учения также не планировались на весну этого года. То есть, действуют россияне не просто так. Но зачем? Чаще всего эксперты – украинские и зарубежные – называют такие причины:

выборы в Госдуму в сентябре 2021: лучшим результатам партии власти помогла бы небольшая, но победная война, например, с Украиной;

в сентябре 2021: лучшим результатам партии власти помогла бы небольшая, но победная война, например, с Украиной; Россия категорически против намерения Киева ускорить вступление в НАТО . Недавно Владимир Зеленский озвучил это намерение;

. Недавно Владимир Зеленский озвучил это намерение; возможно, усилением агрессии РФ шантажирует Соединенные Штаты, которые пытаются заблокировать "Северный Поток-2" буквально за несколько метров до финиша

У украинских экспертов эти версии не находят подтверждения. А вот какие кажутся весьма вероятными:

Россия давит на Украину, чтобы заставить выполнять минские соглашения так, как это удобно Кремлю;

так, как это удобно Кремлю; Москва проверяет на прочность нового президента США Джо Байдена.

Реклама В марте 2014 года Россия тоже объявила учения. А вскоре в Крыму появились "зеленые человечки". Фото: REUTERS/Baz Ratner

С оружием – за водой для Крыма

На днях, влиятельный аналитический центр в области международных отношений Atlantic Council выяснил мнение о военном обострении на Востоке Украины известных на Западе экспертов.

"Россия наращивает численность войск в северной части Крыма и вдоль Восточной границы Украины. Целью может стать захват Мариуполя или канала в Херсонской области, по которому вода из Днепра поставлялась в Крым", – не исключает директор Евразийского центра при Atlantic Council Джон Хербст.

В тоже время старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд предполагает, что действия Кремля обусловлены сентябрьскими выборами в Госдуму РФ: "Любимой предвыборной тактикой Путина является военная победа" – говорит Аслунд.

Военная истерия уже не впервые помогает России мобилизовать сторонников Путина во время избирательной компании. Но украинские эксперты сомневаются, что наращивание военного контингента государства-агрессора на границах с Украиной связно с выборами.

"Избирательная компания в России еще даже не стартовала. До выборов (они назначены на сентябрь) еще полгода. Вторгаться в Украину, чтобы вернуть воду в Крым и выиграть выборы – Кремль, скорее всего, не станет. Такие действия были бы нелогичными", – подчеркивает Владимир Фесенко.

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А директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев уточняет:

"Кремль не пойдет на полномаштабные военные действия. Россия член ООН, член Совбеза ООН. В Москве понимают какой ущерб подобные действия могут нанести его международно-экономической и дипломатической политике".

Под предлогом учений Россия перебрасывает в Крым корабли своей Каспийской флотилии. / Фото: Getty Images

Базы НАТО, как повод для войны

Не рассматривают украинские эксперты и версию о том, что вероятной причиной эскалации военного конфликта между Россией и Украиной стали заявления нашего государства о желании вступить в НАТО. Ведь на сегодняшний день речь идет лишь о высказывании намерений с украинской стороны. Сам Североатлантический альянс пока не отреагировал никакими конкретными действиями.

"В Москве прекрасно понимают, что даже если этот сценарий когда либо станет реальностью, это произойдет не скоро", – подчеркивает, Карасев.

Шантаж Запада ради Северного потока

И тут опять неувязка! Версия о том, что бряцание оружием у границ Украины обусловлено попыткой давления России на США и защитой "Северного потока", встречает свои резонные контраргументы.

"Дело в том, что руководство США продемонстрировало гибкий подход к решению вопроса по "Северному потоку- 2". Скорее всего, американцы по прежнему будут оказывать санкционное давление на Германию и РФ. Но в конце концов объект достроят. Ведь Германия на этом настаивает. В целом, в данном вопросе все будет зависеть от отношений между Западом и Россией. Думаю, что к военной эскалации конфликта в Украине "Северный поток -2" отношения не имеет", – считает Фесенко.

Реклама Угрожая агрессией в Украине, РФ может давить на США ради окончания строительства Северного потока. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Принуждение к миру

Вадим Карасев считает, что Россия давит на Украину, поскольку застопорились переговоры по минским соглашениям.

"В происходящем нет ничего нового. Кремль пытается принудить Украину к выполнению минских соглашений на своих условиях и закрепить в Конституции особый статус Донбасса. Кроме того, не позволяет нам заморозить конфликт по образцу Приднестровья. Не случайно, российские пропагандисты сейчас активно проводят параллели с ситуацией в Грузии в 2008 году. Мол, мы должны принудить Украину к миру", – считает Вадим Карасев.

Аналогичной точки зрения придерживается и Владимир Фесенко. "Военная эскалация – традиционная тактика Кремля в условиях кризиса в переговорном процессе. К тому же в Москве испытывают сильное раздражение из-за того, что Владимир Зеленский не идет на уступки, что его не удается переиграть. Они же все считали его мальчиком

По словам эксперта, в январе в ответ на неуступчивость украинской стороны Россия сорвала переговоры в "нормандском формате". А со второй половины января, де-факто нарушила перемирие и активизировала боевые действия на Донбассе.

Проверить Байдена на прочность

По мнению экспертов, нельзя сбрасывать со счетов желание российского руководства проверить на прочность нового хозяина Белого дома. Особенно на фоне общего ухудшения отношений между Кремлем и Вашингтоном.

С одной стороны, в Москве хотели посмотреть, как Байден отреагирует на ситуацию в Украине. С другой, там играет роль личная обида. Байден публично назвал Путина убийцей. Говорят, личные мотивы в отношениях с хозяином Кремля часто играли важную роль.

"Естественно, в Москве обиделись. Вот и решили показать Байдену "кузькину мать", путем концентрации войск на наших границах", – отмечает Фесенко.

Как отмечает Фесенко, Америка отреагировала очень оперативно – совсем не так слабо, как в 2014 году. Байден провел телефонные переговоры с Зеленским. Целый ряд высокопоставленных американских чиновников – от советника по нацбезопасности президента США до министра обороны и госсекретаря – связались с руководством офиса украинского президента.

"Показательно, что глава объединенного комитета начальников штабов США разговаривал не только с украинским коллегой, но и с российским. Таким образом, американцы послали Кремлю сигналы о том, какими негативными могут быть последствия для РФ в случае вторжения в Украину" – отмечает политолог.

Администрация Байдена очень быстро отреагировала на активность России в приграничной зоне / Фото: Reuters

Ответит ли Америка россиянам в случае агрессии

Нет, воевать за нас США не станут. В этом эксперты единодушны. Но они могут оказать дипломатическую и организационную помощь. От хорошо известных санкций – до нестандартных и пока что малопрогнозируемых решений. Хорошая новость в том, что до военного противостояния, вероятно, не дойдет.

Эксперты так же считают, что усилия предпринятые США для сдерживания российского агрессора дает нам основания надеяться, что полномаштабного военного конфликта ожидать не стоит. "Сейчас идет тонкая игра нервов и мускулов", – считает Карасев.

А Фесенко подчеркивает, что Россия и США сейчас выясняют, кто сильнее. По его словам, сейчас они ведут себя как альфа-самцы в животном мире. Также Фесенко приводит данные американской разведки о том, что в российских военных подразделениях, которые сосредоточены на границе РФ и Украины, нет полевых госпиталей. А это означает, что пока россияне к полноценной войне не готовятся.

Есть и плохой сценарий

Впрочем, госпиталей не было и в 2014 году. Они появились позже. Поэтому нельзя совсем отвергать плохой сценарий. Он в том, что Россия может попытаться загнать в окружение основные силы армии Украины. Будет новый котел – как в Иловайске или Дебальцево. Потом россияне попытаются заставить украинскую власть подписать минские соглашения в новой редакции. Вадим Карасев не исключает такого развития событий.

Показательно, что регулярные части армии РФ подтягиваются к Украине сразу с трех сторон – юг (Крым), восток (Ростовская область) и северо-восток (Воронежская область). Также, по данным источника "Сегодня", украинская сторона, обеспокоенная агрессией, также стягивает в юго-восточные регионы значительное количество своих подразделений и техники. "Все, что у нас еще ездит и стреляет – все переброшено на восток", – утверждает наш источник.

Точно так же бывший президент Петр Порошенко подписывал минские соглашения после Дебальцево. Теперь Путин видимо будет добиваться введения на Донбасс своих миротворцев. То есть, по сути, легализации военного присутствия в так называемых "ДНР" и "ЛНР". Директор Евразийского центра при Atlantic Council Джон Хербст так же считает, что Россия будет стремиться к легализации пребывания своих воинских частей в "республиках". В новых минских соглашениях также могут быть закреплены поставки пресной воды в Крым.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, где и как Россия стягивает войска к украинской границе. Также, как мы писали, что по данным Минобороны Украины, Кремль разместил 28 тактических групп у восточной границы нашей страны. О том, как президент Владимир Зеленский 8 апреля посетил позиции украинской армии на Донбассе в связи с обострением военных действий, смотрите в сюжете:

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