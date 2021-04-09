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Войны не будет: Резников об обострении на Донбассе

9 апреля, 23:44

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Украина не планирует делать никаких ответов на провокации РФ на Донбассе, поэтому войны не будет.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил вицепремьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, член СНБО Украины Алексей Резников.

"То, что происходит, мы воспринимаем как элемент информационной войны, которая является составной гибридной войны. Создание этого напряжения, это как раз создание панического возможного настроения общества. Люди, не бойтесь. Не будем войны. Украина не планирует делать никаких ответов на провокации, но наша армия сильная ... Мы не планируем делать ничего такого, чтобы дать повод или шанс, чтобы получить наступление", – сказал Резников.

Также комментируя вопрос о признании событий в Сребренице геноцидом Резников сказал, что в 2015 году во время заседания СНБО, посвященного трагической годовщине, благодаря Великобритании и поддержки Соединенных Штатов, была внесена резолюция Совета безопасности ООН, которая предлагала признать события в Сребренице геноцидом.

"И РФ, учитывая, что к ним обращались, воспользовались своим правом вето и не дали принять эту резолюцию", – добавил он.

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