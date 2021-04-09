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Війни не буде: Рєзніков про загострення на Донбасі

9 квітня, 23:44

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Те, що відбувається, Україна сприймає як елемент інформаційної війни

Україна не планує робити жодних відповідей на провокації РФ на Донбасі, тому війни не буде.

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Про це в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, член РНБО України Олексій Резніков.

"Те, що відбувається, ми сприймаємо як елемент інформаційної війни, яка є складовою гібридної війни. Створення цього напруження, це якраз створення панічного можливого настрою суспільства. Люди, не бійтеся. Не буде війни. Україна не планує робити жодних відповідей на провокації, але наша армія є сильною... Ми не плануємо робити нічого такого, щоб дати привід або шанс, щоб отримати наступ", – сказав Резніков.

Також коментуючи питання щодо визнання подій в Сребрениці геноцидом Резніков сказав, що в 2015 році під час засідання РНБО, присвяченого трагічній річниці тих роковин, завдяки Великій Британії і підтримки Сполучених Штатів, була внесена резолюція Ради безпеки ООН, яка пропонувала визнати події в Сребрениці геноцидом.

"І РФ, зважаючи, що до них зверталися, скористалися своїм правом вето і не дали прийняти цю резолюцію", – додав він.

Водночас заступник керівника Офісу президента, який відповідає за міжнародний напрям Ігор Жовква вважає, що на Донбасі варто очікувати нового загострення.

Всі подробиці в спецтемі Донбас. Загострення

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Донбас війна на Донбасі Олексій Резніков
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