Візит Зеленського в Литву – чого чекати Україні від переговорів з Гітанасом Науседою і Шарлем Мішелем

Президент України Володимир Зеленський прибув з дводенним візитом до Литовської Республіки, де останній раз був у 2019 році. Він зустрінеться з главою держави Гітанасом Науседою, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і, можливо, з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською. Сайт "Сьогодні" дізнався, про що говоритимуть політики і чому візит Зеленського в Литву важливий для України.

Візит Зеленського почався з участі в урочистих заходах з нагоди Дня державності Литви у Вільнюсі. Президент України привітав громадян зі святом і заявив, що Україна є надійним партнером Литви.

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Володимир Зеленський у Литві / Фото: president.gov.ua

З ким зустрінеться Зеленський і що обговорять

Як повідомила пресслужба Офісу президента, Зеленський візьме участь у 4-й Міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться у Вільнюсі. На ній лідери країн звернуться до міжнародної спільноти з проханням про увагу та підтримку українських реформ на шляху до Європейського Союзу і НАТО. Конференція буде присвячена зміцненню демократичних інституцій, верховенства права, боротьбі з корупцією та соціально-економічному розвитку.

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З ким заплановані зустрічі

Під час візиту заплановані переговори глави української держави з президентом Литви Гітанасом Науседою і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Крім того, як повідомляють ЗМІ, у президента України призначено зустріч з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською. Однак в Офісі президента цю інформацію "Сьогодні" не змогли підтвердити, але і не спростували. "Зустріч із Тихановською – під знаком питання", – сказали нам.

Володимир Зеленський і Шарль Мішель / Фото: Офис Президента Украины

Чому зустрічі в Литві важливі

Політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов вважає візит Зеленського в Литву дуже важливим для України.

"Ця зустріч – це координація союзницьких позицій з країнами Балтії та Східної Європи в Європейському Союзі. Раніше за підтримки Литви і Польщі була заблокована ініціатива Макрона і Меркель про проведення саміту ЄС з Путіним. Литва і Польща можуть стати нашими адвокатами в ЄС задля недопущення невигідних для України угод в політиці Франції та Німеччини", – говорить Карасьов.

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Директор Українського інституту політики Руслан Бортник також зазначає, що країни Балтії і Польща є головними лобістами українських інтересів в ЄС і НАТО.

"На переговорах у Литві можуть також розробити узгоджений план для зустрічі Зеленського з Меркель. Президенту України дуже важлива підтримка цих країн", – говорить Бортник.

На думку політологів, важливою буде і зустріч з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською, якщо вона відбудеться.

"Ця зустріч зафіксує координацію України та Литви в питанні відносин з Білоруссю, які нині стали досить ворожими", – говорить Бортник.

"Зближення Білорусі з Росією і білоруська криза змушують Україну дрейфувати в бік країн Балтії і виробляти спільну стратегію", – додав Карасьов.

/ Фото: Getty Images

Нагадаємо, 18 березня в Києві з візитом був Гітанас Науседа. Тоді президенти підписали важливу декларацію про вступ України в ЄС.