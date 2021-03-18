Вступление Украины в ЕС: Зеленский и Науседа подписали важную декларацию

Президент Владимир Зеленский и литовский лидер Гитанас Науседа по итогам переговоров подписали декларацию о европейской перспективе Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
Этот документ фиксирует поддержку Литвой Украины, как только наше государство решит подать заявку на членство в ЕС.
Декларация определяет, что в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе, Украина, как и любая европейская держава, которая уважает ценности, закрепленные в статье 2 настоящего Договора, и обязуется им следовать, может подать заявку на членство в Евросоюзе при соблюдении всех условий и обязательств.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее Владимир Зеленский называл сроки вступления Украины в ЕС. Он считает, что это уже предопределено и это лишь вопрос времени. При этом Украина рассчитывает и на членство в НАТО.
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