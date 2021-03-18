Вступление Украины в ЕС: Зеленский и Науседа подписали важную декларацию

Литва обязуется поддержать Украину, когда она подаст заявку на вступление в ЕС

Президент Владимир Зеленский и литовский лидер Гитанас Науседа по итогам переговоров подписали декларацию о европейской перспективе Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Этот документ фиксирует поддержку Литвой Украины, как только наше государство решит подать заявку на членство в ЕС.

Декларация определяет, что в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе, Украина, как и любая европейская держава, которая уважает ценности, закрепленные в статье 2 настоящего Договора, и обязуется им следовать, может подать заявку на членство в Евросоюзе при соблюдении всех условий и обязательств.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Владимир Зеленский называл сроки вступления Украины в ЕС. Он считает, что это уже предопределено и это лишь вопрос времени. При этом Украина рассчитывает и на членство в НАТО.

Видео: president.gov.ua

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