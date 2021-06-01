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Депутат от "Слуги народа" попал в скандал из-за парковки жены под Радой (видео)

1 июня, 09:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Жена Камельчука стояла под Радой на "аварийке" и ждала мужа с работы, но это не понравилось блогерам

Народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук устроил скандал с блогером под Радой из-за неправильной парковки жены.

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Об этом сообщает Тelegram-канал PavlovskyNews.

Авторы проекта "Останови лося" сделали замечание автомобилю, стоящему на "аварийке" в неположенном месте, и разместили наклейку на лобовом стекле. Женщина-водитель так и не решилась выйти из авто, но защищать ее пришел Камельчук.

Видео: PavlovskyNews

Выяснилось, что женщина ждала своего мужа с работы, поэтому и остановилась в неположенном месте.

"В служебных нуждах автомобиль имеет право останавливаться, где угодно", - сказал Камельчук, добавив, что все авто могут парковаться где угодно на две минуты.

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Во время конфликта нардеп начал хватать блогеров за руки и обвинять, что те нахамили его супруге. После нескольких минут ссоры депутат уехал.

Напомним, ранее мы писали, что Камельчук после отдыха в Африке на берегу Индийского океана купил себе дорогую иномарку. Ориентировочно (в зависимости от комплектации) такой автомобиль стоит 20-30 тыс. долл.

Кроме того, ранее нардеп попал в скандал из-за публикации о коронавирусе. В соцсети он написал о "смертельной вакцинации" и "вреде масок".

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