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Вертолет с Разумковым на борту совершил аварийную посадку – СМИ

13 мая, 18:35

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Во время взлета сработал один из датчиков, который показал, что техника неисправна, политик отправился в Киев на автомобиле

/ Фото: Верховная Рада

Вертолет, на борту которого находился глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, совершил аварийную посадку в аэропорту Херсона.

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Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на источники.

Разумков находился в Херсонской области с рабочей поездкой и планировал вернуться домой в Киев по воздуху, однако, во время взлета сработал один из датчиков, который показал, что техника неисправна.

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После этого вертолет сел на аэродром. Разумков отправился в Киев на автомобиле.

13 мая он вместе со своей коллегой из Литвы Викторией Чмилите-Нильсен посетил КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Их ознакомили с процедурой пограничного и таможенного контроля, работой сервисной зоны, условиями предоставления админуслуг на КПВВ, а также предоставлением их удаленно.

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