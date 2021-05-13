Вертоліт з Разумковим на борту здійснив аварійну посадку – ЗМІ

Під час зльоту спрацював один з датчиків, який показав, що техніка несправна, політик вирушив до Києва на автомобілі

/ Фото: Верховная Рада

Вертоліт, на борту якого перебував глава Верховної Ради Дмитро Разумков, здійснив аварійну посадку в аеропорту Херсона.

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Про це повідомляє Цензор. НЕТ з посиланням на джерела.

Разумков знаходився в Херсонській області з робочою поїздкою і планував повернутися додому в Київ повітрям, проте, під час зльоту спрацював один з датчиків, який показав, що техніка несправна.

Після цього вертоліт сів на аеродром. Разумков відправився до Києва на автомобілі.

13 травня він разом зі своєю колегою з Литви Вікторією Чміліте-Нільсен відвідав КПВВ "Чонгар" і "Каланчак". Їх ознайомили з процедурою прикордонного і митного контролю, роботою сервісної зони, умовами надання адмінпослуг на КПВВ, а також наданням їх віддалено.